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ຂ່າວສານ

ຈັດ​​ການ​ຊ້ອມ​​ໃຫຍ່ວຽກ​ງານ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​​ຢູ່​ໝູ່​ເກາະ​ເຈື່ອງ​ຊາ, ແຂວງ​ແຄ້ງ​ຮ​ວ່າ

ການຊ້ອມໃຫຍ່ໂດຍເຂດພິເສດເຈື່ອງຊາ ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍເນື້ອໃນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ.
   ກາະເຈື່ອງຊາກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ວັນບຸນໃຫຍ່ (ພາບ: VOV)   

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມີນາ, ຢູ່ເຂດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງເລກທີ 14, ເກາະເຈື່ອງຊາ (ເຂດພິເສດເຈື່ອງຊາ) ໄດ້ດຳເນີນການຊ້ອມໃຫຍ່ວຽກງານກະກຽມຮັບໃຊ້ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031.

ການຊ້ອມໃຫຍ່ໂດຍເຂດພິເສດເຈື່ອງຊາ ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍເນື້ອໃນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ. ບັນດາກຳລັງພວມຕັ້ງຖິ່ນທັບ, ປະຊາຊົນໃນເກາະໄດ້ປະຕິບັດການຊ້ອມໃຫຍ່ວິວັດການຕ້ອນຮັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ກວດກາບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ແນະນຳການປ່ອນບັດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດ. ວຽກງານປະດັບປະດາຕ້ອນຮັບແຂກ, ຈັດວາງຕູ້ປ່ອນບັດ, ຕິດປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເກາະເຈື່ອງຊາ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງພ້ອມກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2026.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເຂດ ແບກ​ລອງວີ​ ໄປ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ກຳ​ນົດ​ຢ່າງ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ

ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເຂດ ແບກ​ລອງວີ​ ໄປ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ກຳ​ນົດ​ຢ່າງ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ

ດ້ວຍລັກສະນະພິເສດແມ່ນເຂດພິເສດມີປະຊາກອນຕຳກວ່າ 1000 ຄົນ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂດພິເສດ ແບກລອງວີ ພຽງແຕ່ເລືອກຕັ້ງສອງຂັ້ນແມ່ນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ, ບໍ່ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕາແສງຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນອື່ນ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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