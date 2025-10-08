Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຈັດ​ວັນ​ບຸນ​ໄຫວ້​ພະ​ຈ​ັນ ຫວຽດ​ນາມ ​ໃຫ້​ແກ່​ເດັກ​ນ້ອຍ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ

ການຈັດວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ທັງແຜ່ກະຈາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງ ຫວຽດນາມ, ທັງຮັດແໜ້ນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອາຟະລິກາກາງ.
ການວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ໄດ້ສ້າງຮອຍຍິ້ມໃຫ້ແກ່ອະນຸຊົນຢູ່ອະຟະຣິກາກາງ (ພາບ: MINUSCA)

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ປີ 2025 (ວັນທີ 6 ຕຸລາ, ກົງກັບວັນເພັງ ເດືອນ 8 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຄະນະຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ ສ.ອາຟະລິກາກາງ (MINUSCA) ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳພິເສດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ເຮືອນແຫ່ງເມດຕາປານີ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Bangui, ສ. ອາຟະລິກາກາງ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ທັງແຜ່ກະຈາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງ ຫວຽດນາມ, ທັງຮັດແໜ້ນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອາຟະລິກາກາງ.

ບັນດາສະມາຊິກໃນໜ່ວມປະຕິບັດງານຈັດວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນໃຫ້ເດັກໆ (ພາບ: MINUSCA)

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂລາຍການ, ທ່ານພັນຕີ ຢຸຍວັນເຊີນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍປະຕິບັດງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຄະນະຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ ສ.ອາຟະລິກາກາງ, ແບ່ງປັນວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ພວກຫຼານອະນຸຊົນ, ເຍົາວະຊົນເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນແຕ້ມທາສີການລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງແຫ່ໂຄມໄຟວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນພວກຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍເມື່ອເຫັນວ່າພວກຫຼານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ລາຍການຢ່າງຫ້າວຫັນແລະ ພິເສດແມ່ນໄດ້ແຜ່ກະຈາຍນ້ຳໃຈແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມພວກຫຼານໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ດິນແດນອາຟະລິກາກາງນີ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳ​ນວນແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ເອີ​ຣົບ ເດີນ​ທາງມາ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ລະ​ດັບ​ສິ​ຖິ​ຕິ

ຈຳ​ນວນແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ເອີ​ຣົບ ເດີນ​ທາງມາ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ລະ​ດັບ​ສິ​ຖິ​ຕິ

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ເອີຣົບ ມາຫວຽດນາມໃນສາມໄຕມາດຕົ້ນປີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະໂດດຂັ້ນດ້ວຍກວ່າ 1,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 35% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top