ຂ່າວສານ ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫ້ວອາໄລ ແລະ ບົ່ງອັດຖິ 9 ຊຸດທີ່ເປັນນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ລາວໃນສະໄໝສົງຄາມ 26/05/2026 ທ່ານເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈຸດທູດທຽນ ແລະ ໄຫວ້ອາໄວຕໍ່ວິນຍານຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດ. ທ່ານເຈິ່ນເກິມຕູ້ ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ພ້ອມກັບກຸ່ມພິທີກຳ ປະຕິບັດພິທີບົ່ງອັດຖິ ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (ພາບ: VOV) ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິເພື່ອຊາດ ເນິ້ມ, ຕາແສງ ຕື່ໝີ້, ແຂວງຮ່າຕິງ, ຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ຮ່າຕິງໄດ້ຈັດພິທີໄຫວ້ອາໄລ ແລະ ບົ່ງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ລາວ 9 ຊຸດໃນສະໄໝສົງຄາມ. ທ່ານເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈຸດທູດທຽນ ແລະ ໄຫວ້ອາໄວຕໍ່ວິນຍານຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ສະແດງຄວາມຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ດີເດັ່ນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ອຸທິດສ່ວນອາຍຸເຍົາໄວ, ກ້າຫານຕໍ່ສູ້, ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອພາລະກິດແຫ່ງການປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສາກົນອັນສູງສົ່ງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)