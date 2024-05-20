ຂ່າວສານ
ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 134 ປີ
ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ໂຮງພິມຈຳໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ຊື້ເທີດ ໄດ້ພິມຈຳໜ່າຍປຶ້ມ “ວັດທະນະທຳຕ້ອງເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດກ້າວເດີນຕາມ”. ປຶ້ມຫົວນີ້ ໄດ້ຄັດເລືອກບາງບົດຂຽນ, ບົດກ່າວປາໄສ, ບົດໂອ້ລົມຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອແນໃສ່ກຳນົດທິດການສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ໄປທຽບເທົ່າກັບບັນດາບັນດາປະເທດອື່ນໃນໂລກ. ຜົນງານດັ່ງກ່າວເພື່ອແນໃສ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ຈົດຈຳການປະກອບສ່ວນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ມີຕໍ່ການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງແນວຄິດວັດທະນະທຳ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ຍັງຮັກສາຄຸນຄ່າອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໄວ້ເໝືອນເດີມ, ກຳນົດທິດແກ່ວິວັດທະນາການສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຊື່ຂອງເພິ່ນແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ”, ງານມະໂຫລານສຽງຂັບບ້ານ ແຊນ ປີ 2024 ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ທັງໝົດ 21 ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນຂອງແຂວງເງະອານ. ລາຍການດັ່ງກ່າວເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄສະນາ, ສຶກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດ “ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງ ໂຮ່ຈີມິນ”; ໂຄສະນາພາບພົດແຂວງ ເງະອານ ກັບທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາກົນ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ສາລາບ້ານ ເຢືອງໂໜ, ຕາແສງ ຝູເຢືອງ, ນະຄອນ ເຫວ້, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂວັນບຸນ ບ້ານເຢືອງໂໜ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຢືອງໂໜ - ວິວັດທະນາການເດືອນ ພຶດສະພາ". ງານບຸນໄດ້ດຳເນີນຢູ່ໝູ່ບ້ານທີ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເຄີຍດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຮ່ຳຮຽນໃນສະໄໝຄາວເຍົາໄວ ແຕ່ຊຸມປີ 1898 – 1900.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສ.ເຊັກໂກ, ສະມາຄົມຊາວ ເງະອານຮ່າຕິງ ອາໄສຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຄວາມຜູກພັນຮັກໄຄ່ຂອງດິນແດນເງະອານ ປິ 2024”.
ຢູ່ ສ.ຝລັ່ງ, ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ກໍໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ, ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແບນຊິກ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນ Montreuil ຢູ່ຊານນະຄອນ ປາຣີ ຈັດພິທີວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວະລີ ໂຮ່ຈີມິນ ຕັ້ງຢູ່ສວນສາທາລະນະ Montreau.