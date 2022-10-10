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ຂ່າວສານ

ຈັດບຸນ​ອອກ​ພັນ​ສາ​ປະ​ວໍ​ລະ​ນາ​ຢູ່​ລາວ

ປຊຊ ລາວ ຖືວ່າ, ພາຍຫຼັງວັນບຸນອອກພັນສາ, ບັນດາສິ່ງທີ່ໂຊກຮ້າຍກໍ່ຈະຖືກອອກໄປຫມົດ, ທຸກຄົນຈະເລີ່ມວັນໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂຊກດີ ແລະ ຜາສຸກກ່ວາອີກ.
   (ພາບ: TTXVN )  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ, ປຊຊ ລາວ ໄດ້ໄປວັດວາອາຮາມຕ່າງໆ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນອອກພັນສາ ຊື່ງເປັນການສິ້ນສຸດທາງການ 3 ເດືອນພັນສາ ນັບແຕ່ວັນເພັງເດືອນ 8 ຫາວັນເພັງເດືອນ 11 ພສ.

ປຊຊ ລາວ ຖືວ່າ, ພາຍຫຼັງວັນບຸນອອກພັນສາ, ບັນດາສິ່ງທີ່ໂຊກຮ້າຍກໍ່ຈະຖືກອອກໄປຫມົດ, ທຸກຄົນຈະເລີ່ມວັນໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂຊກດີ ແລະ ຜາສຸກກ່ວາອີກ. ໃນຊຸມວັນນີ້, ກໍ່ຈະສາມາດຈັດງານດອງ, ງານຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ ແລະ ສ້າງຮາກຖານການດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້.

ໃນຊຸມວັນບຸນອອກພັນສາ ຈະຈັດໃຫ້ມີບັນດາພີທີທາງສາສະໜາ ເພື່ອໃຫ້ ປຊຊ ທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນໜຸ່ມ ຢາກຝາກຝັງຊີວິດທີ່ດີງາມໃນອະນາຄົດ ແລະ ກໍ່ແມ່ນພິທີສຸດທ້າຍຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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