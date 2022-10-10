ຂ່າວສານ
ຈັດບຸນອອກພັນສາປະວໍລະນາຢູ່ລາວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ, ປຊຊ ລາວ ໄດ້ໄປວັດວາອາຮາມຕ່າງໆ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນອອກພັນສາ ຊື່ງເປັນການສິ້ນສຸດທາງການ 3 ເດືອນພັນສາ ນັບແຕ່ວັນເພັງເດືອນ 8 ຫາວັນເພັງເດືອນ 11 ພສ.
ປຊຊ ລາວ ຖືວ່າ, ພາຍຫຼັງວັນບຸນອອກພັນສາ, ບັນດາສິ່ງທີ່ໂຊກຮ້າຍກໍ່ຈະຖືກອອກໄປຫມົດ, ທຸກຄົນຈະເລີ່ມວັນໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂຊກດີ ແລະ ຜາສຸກກ່ວາອີກ. ໃນຊຸມວັນນີ້, ກໍ່ຈະສາມາດຈັດງານດອງ, ງານຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ ແລະ ສ້າງຮາກຖານການດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້.
ໃນຊຸມວັນບຸນອອກພັນສາ ຈະຈັດໃຫ້ມີບັນດາພີທີທາງສາສະໜາ ເພື່ອໃຫ້ ປຊຊ ທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນໜຸ່ມ ຢາກຝາກຝັງຊີວິດທີ່ດີງາມໃນອະນາຄົດ ແລະ ກໍ່ແມ່ນພິທີສຸດທ້າຍຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ.