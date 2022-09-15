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ຂ່າວສານ

ຈັດການຝຶກຊ້ອມກູ້ໄພກູ້ຊີບເປັນຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ

ການຝຶກຊ້ອມໄດ້ສຸມໃສ່ 2 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍແມ່ນການກູ້ໄພກູ້ຊີບທາງນ້ຳ ແລະ ທາງບົກ
  ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມກູ້ໄພກູ້ຊີບຮ່ວມລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ຢູ່ເມືອງ ນາໄຊທອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກຊ້ອມກູ້ໄພກູ້ຊີບຮ່ວມລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ນີ້ແມ່ນການຝຶກຊ້ອມເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງດຳເນີນເມື່ອປີ 2019 ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ການຝຶກຊ້ອມໄດ້ສຸມໃສ່ 2 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍແມ່ນການກູ້ໄພກູ້ຊີບທາງນ້ຳ ແລະ ທາງບົກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບຂອງກອງທັບ 3 ປະເທດເກືອບ 500 ຄົນ. ທີ່ການຝຶກຊ້ອມນີ້, ບັນດາກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມ 3 ປະເທດຈະດຳເນີນການກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ເຂດຖືກນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ເຂດດິນເຊາະເຈືອນ; ກິດຈະກຳຖືກພັງທະລາຍ, ທາດເຄມີຮົ່ວໄຫຼອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 2022: ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 2022: ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວທີປາໄສຈະສຸມໃສ່ເຮັດແຈ້ງສະພາບການສາກົນ, ຕີລາຄາຢ່າງຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ ສະພາບການເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນທັງປີ 2022, ຈາກນັ້ນ ຍົກອອກມາດຕະການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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