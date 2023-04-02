ຂ່າວສານ
ງານປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ
ເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດດັ່ງກ່າວ ມີນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ອະດີດນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ພວມເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ ແລະ ສະມາຊິກສະມາຄົມແມ່ຍິງ. ລາຍການດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮ່ວມສຳພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ. ໃນນັ້ນ, ຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ ກໍເປັນການເຊີດຊູຄວາມງາມຂອງປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ, ປະຫວັດສາດຂອງປະເທດນັ້ນ, ເຊິ່ງເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ກໍຄື ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.