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ຂ່າວສານ

ງານ​​ປະ​ກວດຊຸດ​ອາ​ພອນ​ປະ​ຈຳ​​ຊາດຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະວັດທະນະທຳ ເດີ່ມແຊນ - ນະຄອນ ໂຮຈີມິນ ໄດ້ຈັດງານປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2023, ໂດຍສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມືອງ 11 ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.
ພາບໃນງານປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2023

ເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດດັ່ງກ່າວ ມີນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ອະດີດນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ພວມເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ ແລະ ສະມາຊິກສະມາຄົມແມ່ຍິງ. ລາຍການດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮ່ວມສຳພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ. ໃນນັ້ນ, ຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ ກໍເປັນການເຊີດຊູຄວາມງາມຂອງປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ, ປະຫວັດສາດຂອງປະເທດນັ້ນ, ເຊິ່ງເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ກໍຄື ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຈລະຈາດ້ານການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ-ການປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຄັ້ງທີ 12

ການເຈລະຈາດ້ານການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ-ການປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຄັ້ງທີ 12

ທີ່ການເຈລະຈາ, 2 ຝ່າຍມີຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອຮັບຮູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ແທດຈິງ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ
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