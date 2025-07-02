ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຶງດູດເພື່ອນມິດສາກົນປະຈຳ ສປຊ
ເຫດການໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ແທນຕາງໜ້າ ຄະນະກຳມະການສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 59 ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ. ງານວາງສະແດງໄດ້ພາຜູ້ຊົມຄົ້ນຫາລົງເລິກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຜ່ານນັ້ນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກ່ຽວລະຫວ່າງລັກສະນະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ກັບ ທັນສະໄໝ, ພ້ອມກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວັດທະນະທຳ 54 ຊົນເຜົ່າ ຜ່ານຊຸດອາພອນ, ວິຖີການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ບັນດາງານບຸນທີ່ເປັນເອກະລັກ. ງານວາງສະແດງໄດ້ຮັບຄວາມຍ້ອງຍໍຈາກບັນດານັກທຸຕານຸທູດ ແລະ ແຂກເຂົ້າຊົມຈຳນວນຫຼາຍ. ທ່ານ Alain Jourdan, ກຳມະການສະຫະສະມາຄົມນັກຂ່າວ, ສປຊ ຖືວ່າ:
“ບັນດາເຫດການແບບນີ້ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນລະບົບຫຼາຍຝ່າຍ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນປະເທດປົກປ້ອງລະບົບຫຼາຍຝ່າຍ, ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍຄື ເຊີແນວ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທາງການທູດທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຈລະຈາ, ແລກປ່ຽນ, ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນດາພື້ນຖານວັດທະນະທຳ, ບັນດາຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ”.