ຂ່າວສານ ງານມະໂຫລາມອາຫານການກິນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຖະໜົນອາຊີບດຶງດູດແຂກກ່ວາ 30.000 ເທື່ອຄົນເຂົ້າຮ່ວມ 16/12/2025 ງານມະໂຫລາມປີນີ້ ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 10 ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຖະໜົນອາຊີບດີເດັ່ນ, ກັບນັກສິລະປະການ, ນາຍຊ່າງເກັ່ງເກືອບ 30 ຄົນ, ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ອາຫານການກິນ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນຫຼວງ. ຮ້ານວາງສະແດງເຄື່ອງຈັກສານ ຢູ່ ງານມະໂຫລາມ (ພາບ: TTXVN)ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ເຂດວັດທະນະທຳປະດິດຄິດສ້າງ ໄຕໂຮ່ (ຮ່າໂນ້ຍ), ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງໄຕໂຮ່ ຈັດຕັ້ງພິທີອັດງານມະໂຫລາມອາຫານການກິນ ແລະການທ່ອງທ່ຽວໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຖະໜົນອາຊີບ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2025. ພາຍຫຼັງ ການຈັດຕັ້ງບັນດາກິດຈະກຳທີ່ອຸດົມສົມບູນມາເປັນເວລາ 4 ວັນ, ງານມະໂຫລາມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອາຊີບຍອດຢ້ຽມນັບຮ້ອຍຢ່າງ, ແຜ່ກະຈາຍສີສັນນັບພັນຢ່າງ” ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກກ່ວາ 30.000 ເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ໂດຍໄດ້ອອກແບບຕາມແນວຄວາມຄິດເມືອງເກົ່າ - ເຮືອນເກົ່າຮ່າໂນ້ຍ, ງານມະໂຫລາມລວມມີ ສາມສະຖານທີ່ຫຼັກ: ເຂດທ່ອງທ່ຽວໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຖະໜົນອາຊີບ “ໝູ່ບ້ານເລົ່າເລື່ອງອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ”, ເຂດສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງອາຫານຮ່າໂນ້ຍ “ລົດຊາດບູຮານຍັງຄົງຕົວຕະຫຼອດການ”, ເຂດໂຄສະນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ “ຍ່າງເລາະ ຮ່າແທງ”. ງານມະໂຫລາມປີນີ້ ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 10 ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຖະໜົນອາຊີບດີເດັ່ນ, ກັບນັກສິລະປະການ, ນາຍຊ່າງເກັ່ງເກືອບ 30 ຄົນ, ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ອາຫານການກິນ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນຫຼວງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)