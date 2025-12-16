Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານ​ມະ​ໂຫລາມ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ແລະ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາ​ຊີບ, ຖະ​ໜົນ​ອາ​ຊີບ​ດຶງ​ດູດ​ແຂກ​ກ່​ວາ 30.000 ເທື່ອ​ຄົນເຂົ້າ​ຮ່ວມ

ງານມະໂຫລາມປີນີ້ ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 10 ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຖະໜົນອາຊີບດີເດັ່ນ, ກັບນັກສິລະປະການ, ນາຍຊ່າງເກັ່ງເກືອບ 30 ຄົນ, ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ອາຫານການກິນ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນຫຼວງ.
ຮ້ານວາງສະແດງເຄື່ອງຈັກສານ ຢູ່ ງານມະໂຫລາມ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ເຂດວັດທະນະທຳປະດິດຄິດສ້າງ ໄຕໂຮ່ (ຮ່າໂນ້ຍ), ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງໄຕໂຮ່ ຈັດຕັ້ງພິທີອັດງານມະໂຫລາມອາຫານການກິນ ແລະການທ່ອງທ່ຽວໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຖະໜົນອາຊີບ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2025. ພາຍຫຼັງ ການຈັດຕັ້ງບັນດາກິດຈະກຳທີ່ອຸດົມສົມບູນມາເປັນເວລາ 4 ວັນ, ງານມະໂຫລາມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອາຊີບຍອດຢ້ຽມນັບຮ້ອຍຢ່າງ, ແຜ່ກະຈາຍສີສັນນັບພັນຢ່າງ” ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກກ່ວາ 30.000 ເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ໂດຍໄດ້ອອກແບບຕາມແນວຄວາມຄິດເມືອງເກົ່າ - ເຮືອນເກົ່າຮ່າໂນ້ຍ, ງານມະໂຫລາມລວມມີ ສາມສະຖານທີ່ຫຼັກ: ເຂດທ່ອງທ່ຽວໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຖະໜົນອາຊີບ “ໝູ່ບ້ານເລົ່າເລື່ອງອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ”, ເຂດສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງອາຫານຮ່າໂນ້ຍ “ລົດຊາດບູຮານຍັງຄົງຕົວຕະຫຼອດການ”, ເຂດໂຄສະນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ “ຍ່າງເລາະ ຮ່າແທງ”. ງານມະໂຫລາມປີນີ້ ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 10 ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຖະໜົນອາຊີບດີເດັ່ນ, ກັບນັກສິລະປະການ, ນາຍຊ່າງເກັ່ງເກືອບ 30 ຄົນ, ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ອາຫານການກິນ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນຫຼວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ຊາວ​ປະ​ມົງ

ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ຊາວ​ປະ​ມົງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ, ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການສົມທົບວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ “ຕຳຫຼວດທະເລຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາວປະມົງ” ໄລຍະ 2025 – 2030.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top