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ຂ່າວສານ

ງານ​ມະໂຫລານ​ຮູບ​ເງົາ Cannes 2025: ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ຖານ​ທີ່​​ນັດ​ພົບ​ໃໝ່​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຜະ​ລິດຮູບ​ເງົາ​ສາ​ກົນ

ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບທີ່ມີທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ໃໝ່ອ່ຽມເທົ່ານັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຫາກຍັງແມ່ນຕະຫຼາດຮູບເງົາທີ່ພວມມີການພັດທະນາຢ່າງຟົດຟື້ນ ດ້ວຍຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ.
ທ່ານ ຫງວຽນຈຶ່ງແຄ້ງ ຫົວໜ້າກົມການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ

ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດງານມະໂຫລານຮູບເງົາສາກົນ Cannes ຄັ້ງທີ 78, ກົມການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມສົ່ງເສີມພັດທະນາຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຫວຽດນາມ - ຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນຢູ່ ອາຊີ ແລະ ສະຖານທີ່ນັດພົບໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະຜະລິດຮູບເງົາສາກົນ”. ເຫດການດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍຂອງບັນດາຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ກຳກັບ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ ຫງວຽນຈຶ່ງແຄ້ງ ຫົວໜ້າກົມການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງ ຫວຽດນາມໃນຂົງເຂດຮູບເງົາ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບທີ່ມີທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ໃໝ່ອ່ຽມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຕະຫຼາດຮູບເງົາທີ່ພວມມີການພັດທະນາຢ່າງຟົດຟື້ນ ດ້ວຍຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫວຽດນາມຍັງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ວັນບຸນ, ອາຫານການກິນ, ຊຸດອາພອນ, ສະຖາປັດຕະຍາກຳ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເຫນີ World Bank ຫນູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເຫນີ World Bank ຫນູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖື World Bank ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ທີ່ໄດ້ມີການຫນູນຊ່ວຍຫລາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງຫວຽດນາມ.
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