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ຂ່າວສານ

ງານ​ບຸນ​ໝາກ​ຖົ່ວ​ລຽນ ດັກລັກ 2026 ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຫວ​ັງ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ແຕ່​ວັນ​ທີ 15 ສິງ​ຫາ ຫາ​ວັນ​ທີ 2 ກັນ​ຍາ, ແຂວງ ດັກ​ລັກ ຈະ​ຈັດ​ງານ​ບຸນ​ໝາກ​ຖົ່ວ​ລຽນ ດັກລັກ ປີ 2026 ພາຍ​ໃຕ້​ຫົວ​ຂໍ້ “ໝາກ​ຖົ່ວ​ລຽນ ດັກລັກ - ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ”.
  ທ່ານ ດ່າວ​ໝີ, ຮອງ​ປະ​ທານ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ດັກ​ລັກ ກ່າ​ວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ (ພາບ: VNA)  

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 20 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ງານ​ບຸນ​ປີ​ນີ້ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ເຊີດ​ຊູ​ຂະ​ແໜງ​ສິນ​ຄ້າ​ຖົ່ວ​ລຽນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ພາບ​ພົດ​ຂອງ​ເຂດ​ດິນ​ແດນ ແລະ ຊາວ ດັກ​ລັກ ໄປເຖິງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນປະ​ເທດ ແລະ ສາ​ກົນ​ອີກ​ດ້ວຍ. ທ່ານ ດ່າວ​ໝີ, ຮອງ​ປະ​ທານ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ດັກ​ລັກ, ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ:

“ນີ້​ແມ່ນ​ເຫດ​ການ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ການ​ຄ້າ, ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່; ພ້ອມ​ທັງ​ແມ່ນ​ເວ​ທີ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ຫວ່າງ​ອຳ​ນ​າດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຜູ້​ຜະ​ລິດ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈຳ​ໜ່າຍ, ນັກ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ ສາ​ກົນ​ອີກດ​້ວຍ; ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຍົກ​ສູງ​ມູນຄ່າ​ຂະ​ແໜງ​ສິນ​ຄ້າ​ຖົ່ວ​ລຽນ, ເປີດກວ້າງ​ຕະຫຼາດ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ໂຄ​ສະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ການລົງ​ທຶນ, ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ແຂວງ ດັກ​ລັກ”.

ດ້ວຍ 17 ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ, ແຂວງ ດັກລັກ ຕັ້ງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ ງານ​ບຸນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ປະ​ມານກວ່າ 200.000 ເທື່ອ​ຄົນ, ກາຍ​ເປັນ​ເຫດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່​ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່​ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ເຊັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 49 ປີ (18/07/1977 – 18/07/2026), ໜັງ​ສື​ພິມ ປະ​ເທດ​ລາວ ຂອງສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ສານ​ປະ​ເທດ​ລາວ ຫາ​ກໍ່​ລົງ​ບົດ​ຂຽນ​ໂດຍ​ຢັ້ງ​ຢືນ “ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ​ໃນ​ໂລກ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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