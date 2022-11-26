ຂ່າວສານ
ງານບຸນອາຫານການກິນ “ນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ 2022”
ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫ້າງຮ້ານເກືອບ 50 ຮ້ານ ເຊິ່ງໄດ້ປະດັບປະດາຕາມຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງບັນດາປະເທດໃນ ອາຊຽນ, ໃນພິທີໄຂ, ງານບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອທ່ຽວຊົມ, ຊື້ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຊິມອາຫານຕ່າງໆ.
ໃນຂອບເຂດຂອງງານບຸນ ເຊິ່ງດໍາເນີນແຕ່ວັນທີ 24 – 27 ພະຈິກ, ນອກຈາກລາຍການສະແດງສິລະປະວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ການປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດແລ້ວ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຍັງມີລາຍການແນະນຳສິລະປະຊົງນ້ຳຊາ, ປຸງເຫຼົ້າ, ກາເຟ; ການແຂ່ງຂັນປະດັບປະດາຫ້າງຮ້ານສວຍງາມ; ການສະແດງສິລະປະຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ພ້ອມດ້ວຍກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ ຄົບຮອບ 55 ປີ (1967 – 2022).