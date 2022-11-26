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ຂ່າວສານ

ງານ​ບຸນ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ “ນ້ຳ​ໃຈໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​​ໃນ​ກຸ່ມ ອາ​ຊຽນ 2022”

ງານບູນອາຫານການກິນ “ນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ 2022” ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
  ກິດຈະກຳດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ  

ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫ້າງຮ້ານເກືອບ 50 ຮ້ານ ເຊິ່ງໄດ້ປະດັບປະດາຕາມຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງບັນດາປະເທດໃນ ອາຊຽນ, ໃນພິທີໄຂ, ງານບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອທ່ຽວຊົມ, ຊື້ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຊິມອາຫານຕ່າງໆ.

ໃນຂອບເຂດຂອງງານບຸນ ເຊິ່ງດໍາເນີນແຕ່ວັນທີ 24 – 27 ພະຈິກ, ນອກຈາກລາຍການສະແດງສິລະປະວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ການປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດແລ້ວ,  ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຍັງມີລາຍການແນະນຳສິລະປະຊົງນ້ຳຊາ, ປຸງເຫຼົ້າ, ກາເຟ; ການແຂ່ງຂັນປະດັບປະດາຫ້າງຮ້ານສວຍງາມ; ການສະແດງສິລະປະຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ພ້ອມດ້ວຍກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ ຄົບຮອບ 55 ປີ (1967 – 2022).  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ທ່ານ ໂງວັນຕວັນ, ຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
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