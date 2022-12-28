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ຂ່າວສານ

ງານ​ບຸນ​ລະ​ດູບານ​ໃໝ່ ກົນ​ເຊີນ - ກຽບ​ບາກ ປີ 2023 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 4 – 13 ກຸມ​ພາ ປີ 2023

ໃນໂອກາດນີ້, ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງຈະຕ້ອນຮັບ 2 ຄະນະຜູ້ແທນສາກົນ ຂອງແຂວງSuwon (ສ.ເກົາຫຼີ) ແລະ ແຂວງ Kagoshima (ຍີ່ປຸ່ນ). ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ແຂວງໂຄສະນາ, ແນະນຳ ບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜົ່າ ໄປຍັງແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
    

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ ປີ 2023 ປະກາດ ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ທັນວາ ຢູ່ແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ງານບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນທົ່ວໂລກຂອງ ເຂດປູສະນີຍະສະຖານໃນວິວັດການ ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ ພ້ອມກັບບັນດາແຂວງ ກ໋ວາງນິງ, ບັກຢາງ ເຮັດສຳເລັດເອກະສານ ເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ແລະ ທັດສະນີສະພາບ ອຽນຕື - ວິງງຽມ - ກົນເຊີນ, ກຽບບາກ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ອົງການວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ສປຊ (UNESCO) ຮັບຮອງເອົາເປັນມໍລະດົກໂລກ.

ໃນໂອກາດນີ້, ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງຈະຕ້ອນຮັບ 2 ຄະນະຜູ້ແທນສາກົນ ຂອງແຂວງSuwon (ສ.ເກົາຫຼີ) ແລະ ແຂວງ Kagoshima (ຍີ່ປຸ່ນ). ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ແຂວງໂຄສະນາ, ແນະນຳ ບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜົ່າ ໄປຍັງແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮວານ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ.
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