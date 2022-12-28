ຂ່າວສານ
ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ ປີ 2023 ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 4 – 13 ກຸມພາ ປີ 2023
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ ປີ 2023 ປະກາດ ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ທັນວາ ຢູ່ແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ງານບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນທົ່ວໂລກຂອງ ເຂດປູສະນີຍະສະຖານໃນວິວັດການ ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ ພ້ອມກັບບັນດາແຂວງ ກ໋ວາງນິງ, ບັກຢາງ ເຮັດສຳເລັດເອກະສານ ເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ແລະ ທັດສະນີສະພາບ ອຽນຕື - ວິງງຽມ - ກົນເຊີນ, ກຽບບາກ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ອົງການວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ສປຊ (UNESCO) ຮັບຮອງເອົາເປັນມໍລະດົກໂລກ.
ໃນໂອກາດນີ້, ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງຈະຕ້ອນຮັບ 2 ຄະນະຜູ້ແທນສາກົນ ຂອງແຂວງSuwon (ສ.ເກົາຫຼີ) ແລະ ແຂວງ Kagoshima (ຍີ່ປຸ່ນ). ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ແຂວງໂຄສະນາ, ແນະນຳ ບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜົ່າ ໄປຍັງແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.