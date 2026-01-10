ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງ "ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ - ຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່"
ບາງຮູບພາບພາຍໃນງານວາງສະແດງ
ງານວາງສະແດງ "ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ - ຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່" ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສຳນັກງານກົມຈົດໝາຍເຫດ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ (ແຂວງ ໄຕໂມ້, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ – ກົງກັນຂ້າມກັບ ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດການທະຫານ ຫວຽດນາມ). ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊິ່ງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ທີ່ມີກຽດສະຫງ່າ; ທັງເປັນການຢືນຢັນເຖິງຄຸນຄ່າອັນຍືນຍົງຂອງບັນດາການຕົກລົງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສ້າງສັນ ເຊິ່ງພັກເຮົາໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ພ້ອມທັງບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ພັກໄດ້ນຳພາປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ ຍາດມາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະ 95 ປີຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ງານວາງສະແດງຍັງໄດ້ສົ່ງຝັງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາອັນແຮງກ້າຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ ເຂົ້າໃນສັງກາດແຫ່ງການພັດທະນາໃໝ່.
ດ້ວຍເອກະສານ, ຮູບພາບ ແລະ ວັດຖຸພັນອັນລ້ຳຄ່າຫຼາຍກວ່າ 200 ລາຍການ, ໃນນັ້ນມີບາງເອກະສານ ແລະ ວັດຖຸພັນທີ່ນຳມາເຜີຍແຜ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ງານວາງສະແດງໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຢ່າງສັດຈະວິພາກ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວກັບບັນດາສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ພ້ອມກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ພັກໄດ້ນຳພາປະຊາຊົນເຮົາຍາດມາໄດ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ງານວາງສະແດງໄດ້ຈັດສັນອອກເປັນ 3 ພາກສ່ວນ ຄື: ພາກທີ I: ການສ້າງຕັ້ງພັກ - ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແຫ່ງການປ່ຽນແປງຊະຕາກຳຂອງຊາດ. ພາກທີ II: ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ບັນດາຈຸດລ້ຽວປະຫວັດສາດ. ພາກທີ III: ມຸ່ງໜ້າສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIV - ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ວິໄສທັດແຫ່ງອະນາຄົດ.
ກຳນົດເວລາເປີດໃຫ້ເຂົ້າຊົມ: ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8:00 ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ ຂອງທຸກໆມື້; ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 30 ທັນວາ 2025 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2026.
ງານວາງສະແດງ "ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ - ຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່" ແມ່ນໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບບັນດາສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ, ບັນດາໄຊຊະນະ ແລະ ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ; ຈາກນັ້ນ, ກໍສ້າງຄວາມພາກພູມໃຈ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມຜູກພັນແໜ້ນແຟ້ນກັບອຸດົມການປະຕິວັດຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ.
ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ສົ່ງຝັງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາອັນແຮງກ້າຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວກອງທັບເຮົາ ໃນສັງກາດໃໝ່: ສູ້ຊົນຮອດກາງສະຕະວັດທີ XXI ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາກາຍເປັນປະເທດທີ່ພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ, ເຕັມໄປດ້ວຍເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງມະນຸດສະທຳອັນເລິກເຊິ່ງ.