Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງ “ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາຂອງຫວຽດນາມ - ບັນດາພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ ແລະ ນິຕິທຳ” ຢູ່ແຂວງ ກາວບັງ

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳຮູບຖ່າຍ 300 ກວ່າແຜ່ນ, ໃນນັ້ນມີ 80 ກວ່າແຜ່ນແມ່ນກ່ຽວກັບປະຊາຄົມອາຊຽນ ແລະ ປະມານ 200 ແຜ່ນກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເອກະສານ
  ບັນດາຜູ້ແທນຕັດແຖບຜ້າເປີດງານວາງສະແດງ  

ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ຢູ່ເມືອງ ຮວ່າອານ, ແຂວງ ກາວບັ່ງ, ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທໍາ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກາວບັ່ງ ພ້ອມກັບ ຄະນະກໍາມະການ ປະຊາຊົນເມືອງ ຮ່ວາອານ ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ “ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາຂອງຫວຽດນາມ - ບັນດາພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ ແລະ ນິຕິທຳ”; ຮູບພາບໃນປະຊາຄົມອາຊຽນແລະພາບຖ່າຍ, ວັດຖຸ ເອກະສານກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າແລະສາສະຫນາ.

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳຮູບຖ່າຍ 300 ກວ່າແຜ່ນ, ໃນນັ້ນມີ 80 ກວ່າແຜ່ນແມ່ນກ່ຽວກັບປະຊາຄົມອາຊຽນ ແລະ ປະມານ 200 ແຜ່ນກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເອກະສານ. ງານວາງສະແດງຍັງວາງສະແດງແຜນທີ່, ວັດຖຸເອກະສານ 80 ຢ່າງກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ; ພິທີລົງນາມເອກະສານ 3 ສະບັບກ່ຽວກັບຊາຍແດນທາງບົກ ຫວຽດນາມ - ຈີນ; ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນທາງບົກ ຫວຽດນາມ-ຈີນ; ເອກະສານກ່ຽວກັບ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮວ່າງຊາ ໃນສະໄໝຝຣັ່ງຄອບຄອງ...

ງານວາງສະແດງດຳເນີນໄປຮອດວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2022ຈຶ່ງອົດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານສະແດງດົນຕີຂອງຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປີ 2022

ງານສະແດງດົນຕີຂອງຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ+ ປີ 2022

ງານສະແດງດົນຕີຂອງຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ+ ປີ 2022 ແມ່ນເຫດການດົນຕີພິເສດດ້ວຍຫົວຂໍ້ແມ່ນການຍ້ອງຍໍນ້ຳໃຈຮັກແພງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ, ມູນເຊື້ອກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top