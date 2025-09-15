Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ມີຈຳນວນຜູ້ມາຢ້ຽມຊົມບັນລຸລະດັບສະຖິຕິ

ຈຳນວນຜູ້ມາສູນງານຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ ຮອດວັນທີ 13 ກັນຍາ ບັນລຸເກືອບ 8,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
(ເຂດວາງສະແດງຂອງ VOV)

ງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງປະເທດຊາດ: “ໄລຍະທາງ 80  ປີແຫ່ງເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ຄວາມຜາສຸກ” ທີ່ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ (ດົງແອັງ) ໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ຕາມບົດລາຍງານຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງແລ້ວ, ຈຳນວນຜູ້ມາສູນງານຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ ຮອດວັນທີ 13 ກັນຍາ ບັນລຸເກືອບ 8,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ສະເພາະໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ, ມີແຂກມາຢ້ຽມຊົມເກືອບ 1,3 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເຊິ່ງໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິຂອງມື້ກ່ອນໆ.

ຄາດວ່າ, ເມື່ອສິ້ນສຸດລົງ, ງານວາງສະແດງຈະບັນລຸຕົວເລກສະຕິຖິແມ່ນ 10 ລ້ານເທື່ອຄົນ ພາຍຫຼັງເປີດປະຕູເປັນເວລາ 19 ວັນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງຂອງມະຫາຊົນທີ່ມີຕໍ່ເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳສຳຄັນນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

