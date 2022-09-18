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ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ແຂວງ ບັກກ້ານ

ງານວາງສະແດງໂດຍພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານແຂວງ ບັກກ້ານ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ບາເບ໋, ແຂວງ ບັກກ້ານຈັດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 18 ກັນຍາ 2022.
  (ທີ່ງານວາງສະແດງ)  

ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຢູ່ເທດສະບານເມືອງ ເຈີ້ຣ໋າ, ເມືອງ ບາເບ໋, ແຂວງ ບັກກ້ານ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານວາງສະແດງແຜນທີ່ ແລະ ເອກະສານດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວາງຊາ, ເຈື່ອງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ”.

ດ້ວຍພາບຖ່າຍ, ແຜນທີ່, ເອກະສານກ່ຽວກັບທະເລ, ໝູ່ເກາະ ແລະ ຫົວເລື່ອງຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ 150 ຢ່າງ, ງານວາງສະແດງໄດ້ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງພະນັກງານ, ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບບັນດາພະຍານຫຼັກຖານນິຕິກຳຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ 2 ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ, ຜ່ານນັ້ນ, ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນຢ່າງເປັນທຳຂອງ ຫວຽດນາມ, ຍົກສູງນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີ, ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ, ປະຊາຊົນສຳລັບອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາ.

ງານວາງສະແດງໂດຍພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານແຂວງ ບັກກ້ານ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ບາເບ໋, ແຂວງ ບັກກ້ານຈັດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 18 ກັນຍາ 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂລາຍການ ການທ່ອງທ່ຽວໄປຜ່ານບັນດາມໍລະດົກນາຂັ້ນໄດ ຮ່ວາງຊູຟີ 2022

ໄຂລາຍການ “ການທ່ອງທ່ຽວໄປຜ່ານບັນດາມໍລະດົກນາຂັ້ນໄດ ຮ່ວາງຊູຟີ” 2022

ໄປພ້ອມກັບຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາບັນດາບໍລະດົກບໍ່ເປັນວັດຖຸ.
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