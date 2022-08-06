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ຂ່າວສານ

ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຢູ່ ມາເລເຊຍ

ພະນັກງານຂອງທັງ 2 ສະຖານທູດໄດ້ພ້ອມກັນຂັບຮ້ອງບົດເພງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ພ້ອມກັນຮັບປະທານເຍື່ອງອາຫານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດຂອງທັງ 2 ປະເທດ…
  ພາບປະກອບ  

 ວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ໄດ້ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບກັບສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເຊີດຊູປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ (05 ກັນຍາ 1962 – 05 ກັນຍາ 2022), 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ (18 ກໍລະກົດ 1977 – 18 ກໍລະກົດ 2022).

ພະນັກງານຂອງທັງ 2 ສະຖານທູດໄດ້ພ້ອມກັນຂັບຮ້ອງບົດເພງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ພ້ອມກັນຮັບປະທານເຍື່ອງອາຫານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດຂອງທັງ 2 ປະເທດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ໄລ່ຮອດວັນທີ 04 ສິງຫາ 2022, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີອັດຕາສັກວັກຊິນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ.
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