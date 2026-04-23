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ຂ່າວສານ

ງານບຸນ Rija Nagar ຢູ່ເຂດບ້ານ ຈຳເຟືອກຮຶວ, ແຄງຮວ່າ

ນັບແຕ່ກາງເດືອນ ເມສາ, ມີຫຼາຍບ້ານ ຈຳ ຢູ່ທາງທິດໃຕ້ພາກກາງ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ງານບຸນ Rija Nagar, ເປີດສາກໃຫ້ຕົ້ນປີໃໝ່ຕາມປະຕິທິນ ຈຳ.
  (ງານ​ບຸນ Rija Nagar, ເປີດ​ສາກ​ໃຫ້​ຕົ້ນ​ປີ​ໃໝ່​ຕາມ​ປະ​ຕິ​ທິນ ​ຈຳ)  

ຢ​ູ່​ຕາ​ແສງ ເຟືອກ​ຮຶວ, ແຂວງ ແຄງ​ຮວ່າ, ບ້ານ ຈຳ ແຕ່​ລະ​ບ້ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພິ​ທີຫຼັກໆ​ໃນ 2 ວັນ ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ພິ​ທີ​ກຳ​ຖະ​ຫວາ​ຍ​ບູ​ຊາ​ທີ່​ເປັນ​ມູ​ນ​ເຊື້ອ, ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕ​າມ ເວ​ລາ​ຈັດ​ງານ​ບຸນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບ້ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ງານ​ບຸນ Rija Nagar ແມ່ນ​ແຫ່ງ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັ​ກ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ​ເຜົ່າ ຈຳ. ບັນ​ດາ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ໄດ້​ວາດ​ພາບ​ຄືນ​​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ ແລະ ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່າ ຈຳ ຢ່າງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຊີ​ວາ, ຈາກ​ຮູບ​ພາບເປ້ກະພາ​ເຂົ້າ, ໄຖ​ນາ, ຕ່ຳ​ແຜ່ນ​ແພ ຕະ​ຫຼອດ​ຮອດ​ບັນ​ດາ​ວາດ​ຟ້ອນ​ພື້ນ​ເມືອງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ​ຊົນ​ເຜົ່າ.

ພະພິຂຸ ລ​ຶວ​ແຊັງ​ແທັງ, ຕາ​ແສງ ເຟືອກ​ຮຶວ, ແຂວງ ແຄງ​ຮວ່າ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ, ພັກ ແລະ ລັດໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່າ. ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ງານບ​ຸນ Rija Nagar ຈະ​ໄດ້​ນຳ​ເຂ​ົ້າໃນ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ລະ​ດັບ​ຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອຽກລັງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອຽກລັງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ

ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຊຸກຍູ້ການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຈຸດສຸມຈຳນວນໜຶ່ງ
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