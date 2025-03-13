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ຂ່າວສານ

ງານບຸນ ເຈົ້າແມ່ກວນອີນ ງູແຮງເຊີນ 2025 ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 16 – 19 ມີນາ

ໃນຂອບເຂດງານບຸນປີນີ້ ຈະມີພິທີໄຫວ້ບູຊາຍາມລະດູບານໃໝ່ພາວະນາໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບ, ປະຊາຊົນຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ
(ງານບຸນ ເຈົ້າແມ່ກວມອີນ ງູແຮງເຊີນ)

 ງານບຸນ ເຈົ້າແມ່ກວມອີນ ງູແຮງເຊີນ (ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ) ປີ 2025 ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 16 – 19 ມີນາ, ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທຳ, ສະແດງສິລະປະ, ກິລາ, ການເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖື, ສາສະໜາກວ່າ 40 ຢ່າງ.

ໃນຂອບເຂດງານບຸນປີນີ້ ຈະມີພິທີໄຫວ້ບູຊາຍາມລະດູບານໃໝ່ພາວະນາໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບ, ປະຊາຊົນຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ; ງານວາງສະແດງ, ສະຫຼຸບ ແລະ ມອບລາງວັນການເສັງພາບຖ່າຍສິລະປະ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຈົ້າແມ່ກວມອີນ - ລະດູງານບຸນ”; ໄຂງານວາງສະແດງວິຈິດສິນ… ທ່ານ ຕະຕື້ບິ່ງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ຫງູແຮງເຊີນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດງານບຸນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 “ພວກຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາລັກສະນະສີວິໄລຂອງງານບຸນວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາງານບຸນປະເພນີໃນພື້ນຖານສືບຕໍ່ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າຂອງຮ່ອງຮ້ອຍປະຫວັດສາດ, ໃນນັ້ນມີ ຮ່ອງຮອຍ ຫງູແຮງເຊີນ, ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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