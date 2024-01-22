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ຂ່າວສານ

ງານບຸນ ເກົ່າເຕົ່າ, ອະນຸລັກຮັກສາຈຸດຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ

ແມ່ນງານບຸນພື້ນເມືອງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການດຳເນີນຊີວິດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ຢູ່ ຮ່ວາບິ່ງ.
ຜູ້ບາວ, ຜູ້ສາວ, ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່, ເດັກນ້ອຍບ້ານ ມົ້ງ ຈັບມື້ກັນເຕັ້ນຕາມຈັງຫວະຂອງສຽງແຄນ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 20 ມັງກອນ, ງານບຸນ ເກົ່າເຕົ່າ ພວມດຳເນີນຢູ່ 2 ຕາແສງ ຮາງກີ ແລະ ປ່າກໍ່, ເມືອງ ມາຍເຈົາ, ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ. ນີ້ແມ່ນງານບຸນພື້ນເມືອງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການດຳເນີນຊີວິດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ຢູ່ ຮ່ວາບິ່ງ.

ງານບຸນໄດ້ແບ່ງປັນ 2 ພາກ, ລວມມີ: ພາກພິທີກຳ ດ້ວຍພິທີກຳຕົ້ນຕໍ່ ແມ່ນສ້າງຕົ້ນກະຖິນ. ສ່ວນພາກງານບຸນ, ບັນດາຜູ້ບາວ, ຜູ້ສາວ, ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່, ເດັກນ້ອຍບ້ານ ມົ້ງ ຈັບມື້ກັນເຕັ້ນຕາມຈັງຫວະຂອງສຽງແຄນ. ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ ເກົ່າຕ່າວ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຍັງໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍວັດທະນະທຳຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ; ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ຟ້ອນແຄນ, ຢ້ຽມຊົມຮ້ານອາຫານ, ວັດທະນະນຳ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈບັນດາປະເພດກິລາຊົນເຜົ່າ… ພ້ອມກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະອື່ນໆຂອງປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ເນັ້ນໜັກ ຄວາມສາມັກຄີ ໃນໂລກຖືກແບ່ງແຍກ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ເນັ້ນໜັກ “ຄວາມສາມັກຄີ ໃນໂລກຖືກແບ່ງແຍກ”

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນບົດບາດປະຫວັດສາດຂອງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ດ້ວຍ 120 ປະເທດສະມາຊິກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ເກືອບ 60% ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ ແລະ ກວມປະມານ 20% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທົ່ວໂລກ.
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