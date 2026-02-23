Báo Ảnh Việt Nam

ງານບຸນແຂ່ງຂັນແຕ້ມໃສ່ໂຕຄວາຍເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ງານບຸນລົງນາ ດ້ອຍເຊີນ

ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນນີ້ມີນັກແຕ້ມ 15 ຄົນ ເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມວັນນະຄະດີສິລະປະແຂວງ ນິງບິ່ງ.
  ນັກແຕ້ມພວມແຕ້ມໃສ່ໂຕຄວາຍ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 22 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 06 ເດືອນຈຽງປີມະເມຍ), ຢູ່ເຂດທົ່ງນາ ດ້ອຍຕິນ, ສະມາຄົມວັນນະຄະດີສິລະປະແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ຕຽນເຊີນ ໄດ້ຈັດງານບຸນແຕ້ມປະດັບປະດາໃສ່ໂຕຄວາຍທີ່ງານບຸນລົງນາ ດ້ອຍເຊີນ ປີ 2026.

        ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນນີ້ມີນັກແຕ້ມ 15 ຄົນ ເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມວັນນະຄະດີສິລະປະແຂວງ ນິງບິ່ງ. ຫົວຂໍ້ເຊິ່ງບັນດານັກແຕ້ມສຸມໃສ່ແຕ້ມໃສ່ໂຕຄວາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັດມົງຄູນໂຕມ້າ, ຊົມເຊີນພັກ, ຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່, ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດປ່ຽນແປງໃໝ່…

        ຄວາຍທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນງານບຸນນີ້ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 07 ເດືອນຈຽງ ປີມະເມຍ). ນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງງານບຸນລົງ ນາ ດ້ອຍເຊີນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ປີໜຶ່ງດິນຟ້າອາກາດເອື້ອອຳນວຍສະດວກ, ລະດູການເກັບກຽວໄດ້ຮັບຜົນດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

