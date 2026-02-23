ຂ່າວສານ
ງານຕະຫຼາດນັດ ວ່ຽງ ລະດູບານໃໝ່ຢືນຢັນຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງດິນແດນໃຫ້ກຳເນີດການເຫຼື້ອມໄສເຊື່ອຖືບູຊາ ເມົ້າຕາມຝູ
ງານຕະຫຼາດນັດ ວ່ຽງ ລະດູບານໃມ່ 2026 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ກຸມພາ, ຢູ່ ຕາແສງ ວູບານ, ແຂວງ ນິງບິ່ງ. ຈາກງານຕະຫຼາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ຂາຍຄວາມສ່ຽງ, ຊື້ໂລກຊື້ລາບ”, ຕະຫຼາດ ວ່ຽງ ໄດ້ກາຍເປັນງານບຸນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຢືນຢັນຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທຳການເຫຼື້ອມໄສເຊື່ອຖືກທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງເຂດດິນແດນໃຫ້ກຳເນີດການເຫຼື້ອມໄສເຊື່ອຖືບູຊາ 3 ພະແມ່.
ແຕ່ລະປີ, ຕະຫຼາດ ວ່ຽງ ພຽງແຕ່ຈັດຂຶ້ນແຕ່ຕອນກາງຄືນວັນທີ 7 ຮອດຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 8 ເດືອນ ຈ່ຽງ (ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ). ປີນີ້, ຕະຫຼາດ ວ່ຽງ ໄດ້ຍົກລະດັບຂຶ້ນເປັນງານບຸນ, ແກ່ຍາວແຕ່ວັນທີ 06 – 08 ເດືອນ ຈ່ຽງ, ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ໄຂຂຶ້ນ. ທ່ານ ເຈິ່ນມິງຮວານ, ເລຂາຄະນະພັກຕາແສງ ວູບານ, ແຂວງ ນິງບິ່ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2025, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະຈັດຕັ້ງ. ຈາກນັ້ນ, ສ້າງແຜນການ, ຈັດແບ່ງວຽກງານ, ສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການເພື່ອຈັດງານບຸນຕະຫຼາດ ວ່ຽງ ຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ລະອຽດລະອໍ. ການຈັດງານບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຮັບປະກັນຕາມຂໍ້ກຳກົດຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳງານບຸນ ແລະ ປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ”.