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ຂ່າວສານ

ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ອາຊຽນ - ຈີນ ໄດ້ຈັດເຂດວາງສະແດງໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກສັນຍາ RCEP

ທີ່ງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຈັດເຂດວາງສະແດງໃຫ້ແກ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກຂອງສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ເຂົ້າຮ່ວມ.
  ພາບປະກອບ  

 ງານຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງ ອາຊຽນ - ຈີນ (CAEXPO) ຄັ້ງທີ 19 ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 16 – 19 ກັນຍາຢູ່ນະຄອນ ໜາມໜິງ, ນະຄອນເອກຂອງເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົນເຜົ່າ ຈວາງ ກວາງສີ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ. ທີ່ງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຈັດເຂດວາງສະແດງໃຫ້ແກ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກຂອງສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ Shi Zuyao, ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະເລຂາ CAEXPO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບັນດາອົງການຈາກຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກຂອງສັນຍາ RCEP ຄື: ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ຢັ້ງຢືນວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບາງປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຄື: ໄທ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ບຣູໄນ ກໍ່ເລີ່ມຈັດຮ້ານວາງສະແດງຂອງຕົນແລ້ວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພ​ົວ​ພັນ​ສອ​ງ​ຝ່າຍ

ຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພ​ົວ​ພັນ​ສອ​ງ​ຝ່າຍ

ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບອຳນາດການປົກຄອງ ເຊີອູນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ສະແດງຄວາມຫວັງພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນສະພາບທີ່ສອງປະເທດ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 30 ປີ ໃນເດືອນ ສິງຫາຈະມາເຖິງນີ້.
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