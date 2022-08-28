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ຂ່າວສານ

ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢູ່ແຂວງ ກວາງນາມ

ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂດຊາຍແດນແຂວງ ກວາງນາມ ແລະ ເຊກອງ (ລາວ) ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງຂາຍທີ່ງານຕະຫຼາດນັດນີ້.

ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂດຊາຍແດນແຂວງ ກວາງນາມ ແລະ ເຊກອງ (ລາວ) ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງຂາຍທີ່ງານຕະຫຼາດນັດນີ້.

    

ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ມີຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າເກືອບ 100 ຮ້ານຂອງວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ເສັ້ນຊາຍແດນແຂວງ ກວາງນາມ - ເຊກອງ  (ລາວ) ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ເມືອງພູດອຍ ນາມຢາງ, ແຂວງ ກວາງນາມ.

        ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂດຊາຍແດນແຂວງ ກວາງນາມ ແລະ ເຊກອງ (ລາວ) ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງຂາຍທີ່ງານຕະຫຼາດນັດນີ້. ໃນຄືນໄຂງານຕະຫຼາດ, ມີປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນເທື່ອຄົນເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຊື້ເຄື່ອງຂອງ. ທ່ານ ເຮື່ອງວັນມິນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳການຄ້າແຂວງ ກວາງນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລະດົມບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ນາມຢາງ, ຈາກເຂດຊົນນະບົດ, ຮາກຖານ OCOP ຂອງເມືອງ ນາມຢາງ ເປັນຕົ້ນຕໍ, ກວມເອົາ 50% ຮ້ານວາງສະແດງ. ນອກນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງລະດົມບັນດາຜະລິດຕະພັນຫຼັກໃນບໍລິເວນແຂວງ ກວາງນາມ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້”.

        ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 – 28 ສິງຫາ, ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາພາບພົດ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການລົງທຶນດ້ານການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຢູ່ເສັ້ນຊາຍແດນ ກວາງນາມ - ເຊກອງ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການາດາ ປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ

ການາດາ ປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ

ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງຢາກມີເອກະລາດ, ເສລີພາບ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໝົດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.
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