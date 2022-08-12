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ຂ່າວສານ

ຄ​ະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​​ການປະ​ຢັດ, ຕ້ານການ​ຟຸມ​ເຟືອຍ

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນເບື້ອງຕົ້ນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ໄລຍະ 2016 – 2021”.

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນເບື້ອງຕົ້ນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ໄລຍະ 2016 – 2021”.

    

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ

ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງລັດຖະບານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ແຮງງານທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຈາກ ກອງທຶນປະກັນໄພວ່າງງານ ຕາມມະຕິສະບັບເລກທີ 03 ລົງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2021 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດລົງທຶນເຂົ້າຂະແໜງຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ນິຕິບັນຍັດປີ 2023. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ຍີ່​ປຸ່ນ Hidehisa Otsuji

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ຍີ່​ປຸ່ນ Hidehisa Otsuji

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ Hidehisa Otsuji ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.
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