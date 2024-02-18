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ຂ່າວສານ

ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ສະ​ມາດ ຂອງ​ທະ​ຫານ​ຊ່າງ​ແສງ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາບ​ຟ​ຼິກ​ກາ ໃກ້​ຈະສ້າງ​ສຳ​ເລັດ

ທ່ານພັນເອກ ມາກດຶກຈ້ອງ, ຫົວໜ້າກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນຄ້າຍທະຫານແບບໃໝ່, ທັນສະໄໝ ທີ່ສຸດຂອງ ສປຊ.
ທະຫານ ຫວຽດນາມ ພວມກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳ (ພາບ:ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 )
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກຸມພາ, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ ຄະນະປະຕິບັດງານ ຂອງ ສປຊ ຢູ່ Abyei (UNISFA), ອາບຟຼິກກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງທະຫານຊ່າງແສງໄດ້ກໍ່ສ້າງໃກ້ຈະສຳເລັດ 3 module ເຮືອນຢູ່, ລະບົບບຳບັດນ້ຳ, ລະບົບ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ; ລະບົບໄຟສະຫວ່າງ, ລະບົບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສ້າງທິວທັດທະມະຊາດສິ່ງແວດລ້ອມ…ເພື່ອນຳ ຄ້າຍທະຫານສະມາດ (Smart Camp) ເຂົ້າ ນຳໃຊ້ການ. ໂຄງການ ຄ້າຍທະຫານສະມາດ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແຕ່ເດືອນເມສາປີ 2023 ແລະ ແບ່ງເປັນ 3 ໄລຍະ ດ້ວຍ 30 ກິດຈະກຳເຮືອນຢູ່ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ. ທ່ານພັນເອກ ມາກດຶກຈ້ອງ, ຫົວໜ້າກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນຄ້າຍທະຫານແບບໃໝ່, ທັນສະໄໝ ທີ່ສຸດຂອງ ສປຊ. ປັດຈຸບັນ ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມກໍ່ສ້າງຄ້າຍທະຫານສະມາດ ໃຫ້ແກ່ ກົມກອງທະຫານ ເນປານ ຢູ່ສຳນັກງານຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມທາງທະເລ Milan ຢູ່ ອິນເດຍ

ກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມທາງທະເລ Milan ຢູ່ ອິນເດຍ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງສຳພັນທະມິດກອງທັບເຮືອເພື່ອອະນາຄົດທາງທະເລທີ່ປອດໄພ”, ການຝຶກຊ້ອມໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກຳລັງກອງທັບເຮືອທີ່ມາຈາກ 50 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.
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