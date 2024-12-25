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ຂ່າວສານ

ຄຼິ​ດ​ສະ​ມາດ​ປີ 2024: ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ອວຍ​ພອນ​ອົງ​ການ​ສາ​ສະ​ຫນາ ແລະ ຊ​າວ​ຄຼິດ

ວັນທີ 23 ທັນວາ, ການນຳບັນດາແຂວງ ຄື ບັກນິງ, ກວ໋າງບີງ, ຫວີລອງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຫລາຍຄະນະລົງຢ້ຽມຢາມ ອວຍພອນ ບັນດາຄຸນພໍ່, ຫລວງພໍ່, ຊາວຄຼິດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດປີ 2024 ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ 2025.
ທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ບັກນິງ ຫງວຽນແອັງຕວັນ ອວຍພອນສັງຄະນາຍົກ ບັກນິງ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ປີ 2024 (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອລົງອວຍພອນ ສັງຄະນາຍົກ ບັກນິງ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຫງວຽນແອງຕວນ ປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ ສັງຄະລາດ, ຄຸນພໍ່ ສືບຕໍ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຄຼິດ ດຳລົງຊີວິດ ໃຫ້ມີຄວາມ“ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ”, ເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາສະຫນາໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບທິດທາງ, ກົດໝາຍ, ແລະ ສາມັກຄີພ້ອມກັບປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະປະຕິບັດບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ກໍ່ຄື ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ. ສ່ວນ ສັງຄະລາດ ໂດ໋ກວາງຄາງ ຢືນຢັນ ຈະສືບຕໍ່ໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍບັນດາຍົດສັກຕຳແຫນ່ງໃນຄິດທະສາສະຫນາ ແລະ ຊາວຄຼິດ ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ ກົດໝາຍຂອງລັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະຕິບັດພັນທະຂອງປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາແຂວງ ບັກນີງ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ກໍ່ສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ.

ທ່ານເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຫວິງລອງ ບຸ່ຍວັນງຽມ ມອບດອກໄມ້ອວຍພອນສັງຄະນາຍົກເຂດຊາວຄຼິດ ຫວິງລອງ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນເຂດຊາວຄຼິດ ມິງຕູ ຢູ່ ແຂວງ ກວ໋າງບີ່ງ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ກວ໋າງບີ່ງ ເລງອກກວາງ ປາດຖະຫນາວ່າ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຄຼິດຢູ່ເຂດນີ້ ກໍ່ຄືຊາວຄຼິດ ໃນແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ ຍາມໃດກໍ່ຈະສາມັກຄີ, ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດ, ຢູ່ ໃນສິນກິນໃນທຳ, ປະກອບສ່ວນຫລາຍກວ່າອີກເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງແຂວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD

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ກຸ້ງ ແລະ ປາຈາ ແມ່ນສິນຄ້າສອງຊະນິດຫຼັກແຫຼ່ງປະກອບເຖິງ 60% ເຂົ້າໃນວົງເງິນສົ່ງອອກ.
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