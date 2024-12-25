ຂ່າວສານ
ຄຼິດສະມາດປີ 2024: ການນຳບັນດາທ້ອງຖິ່ນລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນອົງການສາສະຫນາ ແລະ ຊາວຄຼິດ
ເມື່ອລົງອວຍພອນ ສັງຄະນາຍົກ ບັກນິງ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຫງວຽນແອງຕວນ ປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ ສັງຄະລາດ, ຄຸນພໍ່ ສືບຕໍ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຄຼິດ ດຳລົງຊີວິດ ໃຫ້ມີຄວາມ“ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ”, ເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາສະຫນາໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບທິດທາງ, ກົດໝາຍ, ແລະ ສາມັກຄີພ້ອມກັບປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະປະຕິບັດບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ກໍ່ຄື ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ. ສ່ວນ ສັງຄະລາດ ໂດ໋ກວາງຄາງ ຢືນຢັນ ຈະສືບຕໍ່ໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍບັນດາຍົດສັກຕຳແຫນ່ງໃນຄິດທະສາສະຫນາ ແລະ ຊາວຄຼິດ ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ ກົດໝາຍຂອງລັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະຕິບັດພັນທະຂອງປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາແຂວງ ບັກນີງ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ກໍ່ສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ.
ເມື່ອລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນເຂດຊາວຄຼິດ ມິງຕູ ຢູ່ ແຂວງ ກວ໋າງບີ່ງ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ກວ໋າງບີ່ງ ເລງອກກວາງ ປາດຖະຫນາວ່າ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຄຼິດຢູ່ເຂດນີ້ ກໍ່ຄືຊາວຄຼິດ ໃນແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ ຍາມໃດກໍ່ຈະສາມັກຄີ, ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດ, ຢູ່ ໃນສິນກິນໃນທຳ, ປະກອບສ່ວນຫລາຍກວ່າອີກເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງແຂວງ.