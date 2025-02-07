ຂ່າວສານ
ຄູ່ສັດມຸງຄຸນໂຕງູ - ການປະດັບທີ່ມີລັກສະນະພິເສດຂອງ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພະແນກກະຈາຍສຽງບັນດາລາຍການພາກພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນມ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 764 ສະບັບ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍສາຍ ຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 32 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ໃນນັ້ນ, ລາຍການພາກພາສາລາວ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 30 ສະບັບຈາກທ່ານຜູ້ຟັງລາວ.
ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ເພື່ອນ ຈັນແສງ ແລະ ເພື່ອນ ຄຳມີ ຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ໂທລະສັບມາຫາລາຍການພາກພາສາ ລາວ, ແບ່ງປັນວ່າ: “ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປະຈຳຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ພະນັກງານ, ພາລະກອນ VOV ປີໃໝ່ຈົ່ງປະສົບແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໆ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ພວກເພື່ອນມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ໜ້າທີ່ການງານມີຄວາມສະດວກ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ບັນດາລາຍການຂອງ VOV ຈະນັບມື້ນັບດຶງດູດໃຈ, ອຸດົມສົມບຸນກວ່າເກົ່າ”.
ເພື່ອນ ທິດາ ກິດຈະເລີນ, ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ສົ່ງອີເມວມາຫາລາຍການ ດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ວ່າ: “ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກລະດັບການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນໂລກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ບັນດາຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ກໍຄືສ້າງຜົນສະທ້ອນທີ່ດີຕໍ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ ຂອງພວກເຮົາ”.
ສ່ວນເພື່ອນ ສຸລິວົງ, ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສົ່ງອີເມວມາຫາລາຍການ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຂົງເຂດ ວັດທະນະທຳ, ການບັນເທິງຢູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊີ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ເມື່ອຮັບຟັງຫຼາຍລາຍການເພງ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ, ຂົງເຂດບັນເທິງຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ເກືອບຄືວ່າສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫຍ່ໃໝ່. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຟັງຫຼາຍບົດເພງຂອງໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ງ ແລະ ຮ້ອງ”.
ເພື່ອນ ຈັນບົວທອງ, ນັກສຶກສາ ລາວ, ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາທາງ Facebook ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ພາຍຫຼັງພັກວັນບຸນເຕັດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂັບລົດໃຫຍ່ມາ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ຢຸດພັກຢູ່ເມືອງ ລາວບາວ. ເຫັນວ່າ, ຢູ່ທີ່ນີ້ມີຄູ່ສັດມຸງຄຸນໂຕງູງາມທີ່ສຸດ, ຢູ່ຂ້າງນັ້ນຍັງຕັ້ງສັນຍາລັກແມ່ນ ທາດຫຼວງ ແລະ ວັດເສົາດຽວຂອງ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ, ນ້ຳໃຈລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບສະໜິດແໜ້ນກວ່າເວລາໃດໝົດ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າ, ຄູ່ສັດມຸງຄຸນໂຕງູນີ້ ໄດ້ວາງຢູ່ທີ່ນີ້ແຕ່ເວລາໃດ?
ເພື່ອນ ຈັນບົວທອງ ທີ່ຮັກແພງ, ຄູ່ສັດມຸງຄຸນໂຕງູ ຢູ່ເທດສະບານເຂດຊາຍແດນ ລາວບາວ ໄດ້ຕັ້ງ, ວາງສະແດງໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2025. ທ່ານ ເລບາຮຸ່ງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເທດສະບານ ລາວບາວ, ເມືອງ ເຮືອງຮວາ, ແຂວງ ກວາງຈີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຄູ່ສັດມຸງຄຸນໂຕງູທີ່ວາງສະແດງຢູ່ສວນສາທາລະນະຂອງເມືອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນມາຊົມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 02 ກຸມພາ, ມີແຂກມາຢ້ຽມຊົມ ປະມານ 50.000 ເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ມີປະມານ 300 ເທື່ອຄົນ. ຈຸດທີ່ພິເສດແມ່ນ, ຄູ່ສັດມຸງຄຸນໂຕງູ ພ້ອມກັບການປະດັບທີ່ມີລັກສະນະພິເສດຂອງ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນວັດເສົາດຽວ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ທາດຫຼວງ (ລາວ). ຢູ່ກາງຄູ່ສັດມຸງຄຸນໂຕງູນັ້ນໄດ້ປະດັບດ້ວຍຂົວ ແລະ ຮູບຫົວໃຈສີແດງ, ເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ອ້າຍນ້ອງ ເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດາເມືອງ, ບ້ານແຮກສ່ຽວຢູ່ເສັ້ນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າສະເພາະ.
ເພື່ອນ ພຸດທະສອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ສົ່ງອີເມວມາຫາລາຍການ, ຢາກຊອກຮູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວງານບຸນ, ການເຫຼື້ອມໃສເຊື່ອຖືທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່. ເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່ໄດ້ຈັດງານບຸນໃດແດ່?
ເພື່ອນ ພຸດທະສອນ ທີ່ຮັກແພງ, ບຸນເຕັດຂອງ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນວັນບຸນປະເພນີໃຫຍ່ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ, ກໍຄືຢູ່ຫຼາຍປະເທດຢູ່ ອາຊີ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດສ້າງຂີດໝາຍຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີໃໝ່ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຫຼື້ອມໃສເຊື່ອຖືຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ ກໍຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ. ຕໍ່ໄປນີ້, ທາງລາຍການຈະແນະນຳໃຫ້ເພື່ອນກ່ຽວກັບງານບຸນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້.
+ ງານບຸນວັດເຮືອງ: ງານບຸນວັດເຮືອງ ແມ່ນງານບຸນໃຫຍ່ໃນໂອກາດບຸນເຕັດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ ແລະ ດຶງດູດພຸດທະສາສະນິກກະຊົນແຕ່ພາກໃຕ້ມາພາກເໜືອເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ນະມັດສະການ. ງານບຸນຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປູສະນີຍະສະຖານວັດ ເຮືອງ, ຂຶ້ນກັບຕາແສງ ເຮືອງເຊີນ, ເມືອງ ມີດຶກ, ຮ່າໂນ້ຍ. ງານບຸນວັດ ເຮືອງ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ເດືອນຈຽງ ຫາເດືອນ 3 (ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ ແລະ ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 06 ເດືອນ ຈຽງ ໃນແຕ່ລະປີ.
+ ງານບຸນ ບຸນເຕັດ ອຽນຕື, ກວາງນິງ: ງານບຸນນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາງານບຸນໃຫຍ່ສຸດຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 10 ເດືອນ ຈຽງ ຮອດເດືອນ 3 ປະຈຳປີ (ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ). ງານບຸນ ບຸນເຕັດ ອຽນຕື ກວາງນິງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດພູ ອຽນຕື, ຕາແສງ ເທື້ອງອຽນກົງ, ເມືອງ ອວງບີ, ແຂວງ ກວາງນິງ. ງານບຸນໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນດ້ວຍບັນດາພິທີກຳ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ເຂດຕິນພູ ອຽນຕື. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ແມ່ນໄປນະມັດສະການ ຂຶ້ນວັດ ດົ່ງ, ນອນຢູ່ຍອດພູ.
+ ງານບຸນມວຍປ້ຳບ້ານ ຊິ່ງ ຢູ່ ເຫ້ວ: ງານບຸນມວຍປ້ຳບ້ານ ຊິ່ງ ຢູ່ ເຫ້ວ ໄດ້ມີປະຫວັດສາດກວ່າ 200 ປີ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາຮອດປະຈຸບັນ. ແຕ່ລະປີ, ພາຍຫຼັງບຸນເຕັດ, ງານບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຫວັງໃຫ້ປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ໝູ່ບ້ານມີຄວາມສະຫງົບ, ລະດູການງອກງາມ, ຄວາມຜາສຸກມີຕໍ່ໝົດທຸກຄົນ. ງານບຸນມວຍປ້ຳບ້ານ ຊິ່ງ ເຫ້ວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ເດືອນ ຈຽງ.