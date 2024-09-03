ຂ່າວສານ
ຄຶກຄື້ນກັບການເຄື່ອນໄຫວວັນບຸນເອກະລາດໃນທຸກແຖບຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ
ຢູ່ເມືອງຊາຍແດນ ກິ່ເຊີນ, ແຂວງ ເງະອານ, ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ພາກັນແຂວນທຸງຊາດ, ນຸ່ງຊຸດງາມໆ ແລ້ວເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃຈກາງເມືອງ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດເອກະລາດ. ອ້າຍ ໂລແທ່ງວິງ, ຢູ່ຕາແສງ ຕາກະ, ເມືອງ ກີ່ເຊີນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
"ແຕ່ລະປີ ໃນໂອກາດວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ, ປະຊາຊົນໃຜໆກໍລໍຄອຍຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດເອກະລາດ, ໄດ້ຫຼີ້ນກິລາ, ກາຍຍະກຳ, ສະແດງສິລະປະວັດທະນະທຳຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນ”.
ໃນໂອກາດພັກວັນຊາດປີ 2024, ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນມານະຄອນ ຕວຽນກວາງ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມຄວາມງາມຂອງ “ນະຄອນຫຼວງແຫ່ງການຕໍ່ຕ້ານ”. ອ້າຍ ຫງວຽນມິງຕູ໊, ນະຄອນ ຖາຍງວຽນ, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ແຕ່ລະປີ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ລ້ວນແຕ່ຈັດງານບຸນໃຫຍ່ກວ່າໝູ່, ສະນັ້ນ, ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນມາແຫ່ງນີ້ເພື່ອຮັບຊົມ, ຖືວ່າງາມ ແລະ ມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ສ້າງລາຍການເປັນເອກະລັກທີ່ສຸດ ເມື່ອສ້າງພາບພົດເຂດບ້ານນາ, ກ່ຽວກັບປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະເທດຊາດ ຂຶ້ນມາ”.
ຢູ່ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫວ້, ການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃນແມ່ນ້ຳເຮືອງ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ ກໍໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.