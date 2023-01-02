ຂ່າວສານ
ຄຶກຄື້ນກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຍາມຕົ້ນປີຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ
"ປີ 2023, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວສູ້ຊົນຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 3 – 3,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຝຸກ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງເທື່ອທຽນ - ເຫວ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວທຳອິດທີ່ມາຢາມເຫວ້ ດ້ວຍທາງອາກາດ. ສູນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກກໍໄດ້ສົມທົບກັບຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວບຸກຄົນທຳອິດມາຢາມເຂດມໍລະດົກວັດທະນະທຳ. ນີ້ກໍແມ່ນວິທີສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນມິດສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຄວາມລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ກໍຄື ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຄົມ”.ໃນວັນດຽວກັນ, ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວ 30 ຄົນ ຈາກ ມົງໂກນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ.ເກົາຫຼີ 4 ຄົນ ເປັນບຸກຄົນທຳອິດທີ່ມາຢາມ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ໂຮ້ຍອານ, ແຂວງ ກວາງນາມ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວ 120 ຄົນ ຈາກ Incheon (ສ.ເກົາຫຼີ) ແມ່ນບຸກຄົນທຳອິດມາຢາມນະຄອນ ແຄັງຮວ່າ…