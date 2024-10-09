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ຂ່າວສານ

ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ເອ​ກະ​ສານ​ປະ​ມານ 80 ສະ​ບັບ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ໃນ​ກອ​ງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 44, 45

“ຄາດວ່າຈະມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 2.000 ທ່ານ ແລະ ມີນັກຂ່າວທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາເອົາຂ່າວ ປະມານ 1.000 ທ່ານ; ຄາດວ່າ ມີເອກະສານປະມານ 80 ສະບັບ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນໂອກາດນີ້” - ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງ ທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ປະຈຳ ສສ. ຫວຽດນາມ ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44, 45 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ ແຕ່ວັນທີ 8 – 11 ຕຸລາ.
ນັກຂ່າວ: ກ່ອນອື່ນ, ຂໍຮຽນທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດໃຫ້ຮູ້ຄວາມພ້ອມຂອງ ລາວ - ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2024 ສຳລັບກອງປະຊຸມສຳຄັນຄັ້ງນີ້?
 ນັກຂ່າວ: ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕີລາຄາແນວໃດກ່ຽວກັບບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ລາວ - ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2024 ບັນລຸໄດ້ ໃນການປະຕິບັດບຸລິມະສິດຂອງ ອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ”?
 ນັກຂ່າວ: ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ມີບົດບາດຄືແນວໃດໃນການປະຕິບັດບັນດາວິໄສທັດພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ, ໃນສະພາບການ ອາຊຽນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 - ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍຫັນວິໄສທັດ 2025 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງວິໄສທັດ ປີ 2045?
 

ຂໍຂອບໃຈທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ປະຈຳ ສສ. ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າໃຫ້ການສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມພູມຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ

ເພີ່ມພູມຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ

ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນພິເສດທີ່ສຸດ, ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາພະນັກງານຕ້ອງຊາບຊຶມຈິດໃຈຢ່າງຈິງໃຈ
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