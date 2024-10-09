ຂ່າວສານ
ຄາດວ່າຈະມີເອກະສານປະມານ 80 ສະບັບ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44, 45
ນັກຂ່າວ: ກ່ອນອື່ນ, ຂໍຮຽນທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດໃຫ້ຮູ້ຄວາມພ້ອມຂອງ ລາວ - ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2024 ສຳລັບກອງປະຊຸມສຳຄັນຄັ້ງນີ້?
ນັກຂ່າວ: ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕີລາຄາແນວໃດກ່ຽວກັບບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ລາວ - ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2024 ບັນລຸໄດ້ ໃນການປະຕິບັດບຸລິມະສິດຂອງ ອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ”?
ນັກຂ່າວ: ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ມີບົດບາດຄືແນວໃດໃນການປະຕິບັດບັນດາວິໄສທັດພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ, ໃນສະພາບການ ອາຊຽນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 - ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍຫັນວິໄສທັດ 2025 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງວິໄສທັດ ປີ 2045?
ຂໍຂອບໃຈທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ປະຈຳ ສສ. ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າໃຫ້ການສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ./.