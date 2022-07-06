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ຂ່າວສານ

ຄາດວ່າປີ 2022 ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄາດວ່າເຕີບໂຕໃນລະດັບ 4,9%

ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຈະເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 4,9% ໃນປີ 2022 ແລະ ລະດັບ 5,2% ໃນປີ 2023 ໃນສະພາບການທີ່ອັດຕາການສັກຢາວັກຊີນເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.
  ກ່ຳປັ່ນ container ຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນ Pasir Panjang, Singapore (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ (AEIB) ປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຈະເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 4,9% ໃນປີ 2022 ແລະ ລະດັບ 5,2% ໃນປີ 2023 ໃນສະພາບການທີ່ອັດຕາການສັກຢາວັກຊີນເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ຕາມບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແລ້ວ, ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການສັກວັກຊີນບັນລຸປະສິດທິຜົນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເປີດປະຕູຄືນໃໝ່, ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການຟື້ນຟູຂອງຕະຫຼາດວຽກເຮັດງານທຳ. AEIB ຕັກເຕືອນວ່າ ຄາດວ່າ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຈະເປີດປະຕູທັງໝົດໃນທ້າຍປີ 2022. ຄວາມປະເອີບໃຈຈະປະກົດມີໃນຕະຫຼອດປີ 2022, ດ້ວຍດັດຊະນີການຜະລິດສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຈາກສາຍພັນໃໝ່ຂອງໄວຣັດ SARS-CoV-2 ແລະ ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນໄລຍະຕົ້ນປີ.

ກໍ່ຕາມບົດລາຍງານນີ້, ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນໄດ້ບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 3% ໃນປີ 2021 ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບຫລຸດລົງ 3,2% ໃນປີ 2020 ຍ້ອນອີງໃສ່ການໃຊ້ສອຍ ແລະ ການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ອັດຕາໄພວ່າງງານ ທີ່ເຄີຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງໃນໄລຍະເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ໄດ້ຫລຸດລົງໃນປີ 2021, ໃນຂະນະທີ່ການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 25,1% ຂຶ້ນເຖິງ 3.340 ຕື້ USD ໃນປີ 2021, ລື່ນກາຍລະດັບໃນໄລຍະກ່ອນເກີດໂລກລະບາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໄທ ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້າ​ນ​ການ​ຄ້າ​ຕາມ​ທິດ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ ແລະ ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໄທ ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້າ​ນ​ການ​ຄ້າ​ຕາມ​ທິດ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ ແລະ ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຄົບຮອບ 10 ປີ ໃນປີ 2023; ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕການຄ້າຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ສູ້ຊົນບັນລຸຄາດໝາຍການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 25 ຕື້ USD ໂດຍໄວ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ໄທ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ການສົ່ງອອກສະບຽງອາຫານ, ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຜະລິດຈາກນົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ໄທ.
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