ຂ່າວສານ
ຄາດວ່າປີ 2022 ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄາດວ່າເຕີບໂຕໃນລະດັບ 4,9%
ບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ (AEIB) ປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຈະເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 4,9% ໃນປີ 2022 ແລະ ລະດັບ 5,2% ໃນປີ 2023 ໃນສະພາບການທີ່ອັດຕາການສັກຢາວັກຊີນເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ຕາມບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແລ້ວ, ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການສັກວັກຊີນບັນລຸປະສິດທິຜົນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເປີດປະຕູຄືນໃໝ່, ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການຟື້ນຟູຂອງຕະຫຼາດວຽກເຮັດງານທຳ. AEIB ຕັກເຕືອນວ່າ ຄາດວ່າ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຈະເປີດປະຕູທັງໝົດໃນທ້າຍປີ 2022. ຄວາມປະເອີບໃຈຈະປະກົດມີໃນຕະຫຼອດປີ 2022, ດ້ວຍດັດຊະນີການຜະລິດສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຈາກສາຍພັນໃໝ່ຂອງໄວຣັດ SARS-CoV-2 ແລະ ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນໄລຍະຕົ້ນປີ.
ກໍ່ຕາມບົດລາຍງານນີ້, ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນໄດ້ບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 3% ໃນປີ 2021 ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບຫລຸດລົງ 3,2% ໃນປີ 2020 ຍ້ອນອີງໃສ່ການໃຊ້ສອຍ ແລະ ການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ອັດຕາໄພວ່າງງານ ທີ່ເຄີຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງໃນໄລຍະເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ໄດ້ຫລຸດລົງໃນປີ 2021, ໃນຂະນະທີ່ການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 25,1% ຂຶ້ນເຖິງ 3.340 ຕື້ USD ໃນປີ 2021, ລື່ນກາຍລະດັບໃນໄລຍະກ່ອນເກີດໂລກລະບາດ.