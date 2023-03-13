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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊ​ຸມສະ​ມັດ​ສະ​ໃຫຍ່ IPU-146

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ມີນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຄັ້ງທີ 146 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ນະຄອນ Manama ຂອງ ບາເຣນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 2000 ທ່ານ ມາຈາກເກືອບ 140 ປະເທດ.
  ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ (ພາບ: TTXVN)  

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ + 3 ແລະ ກອງປະຊຸມກຸ່ມພູມີສາດການເມືອງ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ; ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ. ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່, ສະພາບໍລິຫານ, ບັນດາກຳມາທິການປະຈຳການ, ເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ.

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU- 146 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 11 – 15 ມີນາ, ໂດຍສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືຫົວຂໍ້ລວມ “ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ ແລະ ບັນດາສັງຄົມປົກຄຸມ: ຕ້ານການປະກົດການບໍ່ໂອບເອື້ອອາລີ”. ບັນດາຜູ້ແທນຈາກລັດຖະສະພາຕ່າງໆ ຈະເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍວາລະປະຊຸມສຳຄັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຈະປຶກສາຫາລື, ຕັດສິນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍ “ການບຸກໂຈມຄີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ອາດຊະຍາກອນທາງອິນເຕີເນັດ: ບັນດາຄວາມສ່ຽງໃໝ່ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຕາ​ລີ ຊ່ວຍ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ປະ​ມານ 1.000 ຄົນ ທີ່​ລ່ອງ​ລອຍ​ຢູ່​ກາງ​ທະ​ເລ​ເມ​ດີ​ເຕ​ຣາ​ເນຍ ເຂົ້າ​ຝັ່ງ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ

ອີ​ຕາ​ລີ ຊ່ວຍ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ປະ​ມານ 1.000 ຄົນ ທີ່​ລ່ອງ​ລອຍ​ຢູ່​ກາງ​ທະ​ເລ​ເມ​ດີ​ເຕ​ຣາ​ເນຍ ເຂົ້າ​ຝັ່ງ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ

ວັນທີ 11 ມີນາ, ສື່ມວນຊົນ ອີຕາລີ ໃຫ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ມີຊາວອົບພະຍົບປະມານ 1.000 ຄົນ ທີ່ລ່ອງລອຍຢູ່ກາງທະເລເມດີເຕຣາເນຍ ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າທຽບທ່າກ່ຳປັນ 2 ແຫ່ງ ຂອງປະເທດນີ້ຢ່າງປອດໄພ ພາຍຫຼັງທີ່ກ່ຳປັ່ນໂດຍສານເຂົາເຈົ້າລ່ອງລອຍຢູ່ກາງທະເລ ເມດີເຕຣາເນຍ ໃນເງື່ອນໄຂຟອງໃຫຍ່ລົມພັດແຮງ.
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