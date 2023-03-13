ຂ່າວສານ
ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດສະໃຫຍ່ IPU-146
ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ + 3 ແລະ ກອງປະຊຸມກຸ່ມພູມີສາດການເມືອງ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ; ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ. ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່, ສະພາບໍລິຫານ, ບັນດາກຳມາທິການປະຈຳການ, ເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU- 146 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 11 – 15 ມີນາ, ໂດຍສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືຫົວຂໍ້ລວມ “ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ ແລະ ບັນດາສັງຄົມປົກຄຸມ: ຕ້ານການປະກົດການບໍ່ໂອບເອື້ອອາລີ”. ບັນດາຜູ້ແທນຈາກລັດຖະສະພາຕ່າງໆ ຈະເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍວາລະປະຊຸມສຳຄັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຈະປຶກສາຫາລື, ຕັດສິນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍ “ການບຸກໂຈມຄີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ອາດຊະຍາກອນທາງອິນເຕີເນັດ: ບັນດາຄວາມສ່ຽງໃໝ່ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ.