ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຂວາລະປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບກົດໝາຍ
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ 2 ວັນເຮັດວຽກ (ວັນທີ 1 ເມສາ - 2 ເມສາ), ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນພິຈາລະນາສຳລັບ 2 ກຸ່ມບັນຫາ. ລະອຽດແມ່ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຄາດວ່າຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຄັ້ງທຳອິດ, ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ອາວຸດ, ວັດຖຸລະເບີດ, ເຄື່ອງມືໜູນຊ່ວຍ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ).
ກຸ່ມບັນຫາທີ 2, ໃນວາລະປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍພາລະໜ້າທີ່ເຮັດວຽກສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.