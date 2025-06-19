ຂ່າວສານ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາກົນໄກແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດໂດຍກົດໝາຍຂອງກົດໝາຍ 19/06/2025 ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ ໂດຍກົດໝາຍຂອງ ກົດໝາຍ (ມະຕິ). ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: VOV)ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ ໂດຍກົດໝາຍຂອງ ກົດໝາຍ (ມະຕິ). ມະຕິເພື່ອແນໃສ່ບູລະນະລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາພັດທະນາ, ລຸລວ່ງທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ລະດົມປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສ້າງທ່ວງທ່າເພື່ອນຳປະເທດຊາດພັດທະນາກະໂດດຂັ້ນ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະຍາດເຊິ່ງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ວາງອອກ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກເຖິງ 3 ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສ້າງມະຕິ, ລວມມີ: ເຮັດແຈ້ງຂອບຂະໜາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂກຳນົດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດເພື່ອແກ້ໄຂ, ເພີ່ມທະວີລັກສະນະໂປ່ງໄສ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຂໍຄຳເຫັນຂອງວິສາຫະກິດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຮັບປະກັນມະຕິຄົບຊຸດກັບລະບົບກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)