ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົນ​ໄກ​ພິ​ເສດ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ດ່າ​ນັ້ງ

ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີວ່າ ລັດຖະບານສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດການປັບປຸງເພື່ອ ສັງລວມຄົບຖ້ວນເນື້ອໃນຂອງບັນດານະໂຍບາຍໃນຮ່າງມະຕິ, ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການດຶງດູດນັກລົງທຶນຍຸດທະສາດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 51, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງ ມະຕິເລກທີ 98 ກ່ຽວກັບການທົດລອງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດໃນການພັດທະນານະຄອນໂຮ່ຈີມິນຈຳນວນໜຶ່ງ; ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມ ບາງມາດຕາໃຫ້ມະຕິເລກທີ 136 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງ ແລະ ທົດລອງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອພັດທະນານະຄອນດ່ານັ້ງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີວ່າ ລັດຖະບານສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດການປັບປຸງເພື່ອ ສັງລວມຄົບຖ້ວນເນື້ອໃນຂອງບັນດານະໂຍບາຍໃນຮ່າງມະຕິ, ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການດຶງດູດນັກລົງທຶນຍຸດທະສາດ. ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີວ່າ:

ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນເພື່ອສ້າງຮ່າງມະຕິໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮັບປະກັນບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດທີ່ຈຳເປັນ, ເຫັນຄວາມເປັນໄປ ຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ່ານັ້ງ ພາຍຫຼັງໂຮມເຂົ້າ, ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຈຳກັດ, ຈຸດຄົງຄ້າງເມື່ອປະຕິບັດ ມະຕິ; ຮັບປະກັນວ່າ ພາຍຫຼັງປະກາດໃຊ້ ມະຕິຂອງສອງນະຄອນຈະປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ມະຕິຂອງ ສອງຄະນະພັກນະຄອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

