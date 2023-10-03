ຂ່າວສານ
ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ຕີລາຄາສະພາບການມະນຸດສະທຳຢູ່ Nagorny – Karabakh
ວັນທີ 01 ຕຸລາ, ອາເຊັກໄບຢານ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ສປຊ ໄດ້ໄປຍັງເຂດ Nagorny – Karabakh ພາຍຫຼັງທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 80% ຈໍານວນຊາວເຊື້ອຊາດ ອາກເມເນຍ ຢູ່ເຂດນີ້ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນອື່ນ ນັບແຕ່ເມື່ອ ອາເຊັກໄບຢານ ຍາດຄືນສິດຄວບຄຸມ. ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ມາທີ່ນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພື່ອຕີລາຄາຄວາມຕ້ອງການມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດນີ້.
ວັນທີ 19 ກັນຍາ ຜ່ານມາ, ອາເຊັກໄບຢານ ໄດ້ດຳເນີນບັ້ນການທະຫານແບບກະທັນຫັນ ເພື່ອຍາດຄືນສິດຄວບຄຸມຂົງເຂດນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 1 ວັນ, ອຳນາດການປົກຄອງໂດຍຊາວເຊື້ອຊາດ ອາກເມເນຍ ນຳໜ້າ ໄດ້ຕົກລົງມອບຄືນອາວຸດ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະຍຸບເລີກແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2024.
ພາຍຫຼັງເຫດການດັ່ງກ່າວ, ເຖິງວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເຊັກໄບຢານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດ Nagorny – Karabakh ສືບຕໍ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ນີ້, ແຕ່ປະຊາຊົນເກືອບທັງໝົດຢູ່ທີ່ນີ້ 120.000 ຄົນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຍັງ ອາກເມເນຍ, ເຮັດໃຫ້ກໍ່ຄວາມສ່ຽງເກິດວິກິດການໃນບັນຫາຊາວອົບພະຍົບ.