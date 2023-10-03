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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ສ​ປ​ຊ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ຢູ່ Nagorny – Karabakh

ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເຊັກໄບຢານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດ Nagorny – Karabakh ສືບຕໍ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ນີ້, ແຕ່ປະຊາຊົນເກືອບທັງໝົດຢູ່ທີ່ນີ້ 120.000 ຄົນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຍັງ ອາກເມເນຍ, ເຮັດໃຫ້ກໍ່ຄວາມສ່ຽງເກິດວິກິດການໃນບັນຫາຊາວອົບພະຍົບ.
ປະຊາຊົນ ກຳລັງລໍຖ້າເພື່ອຍົກຍ້າຍອອກຈາກນະຄອນ Stepanakert, Nagorny-Karabakh ໃນວັນທີ 26/9/2023 (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 01 ຕຸລາ, ອາເຊັກໄບຢານ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ສປຊ ໄດ້ໄປຍັງເຂດ Nagorny – Karabakh  ພາຍຫຼັງທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 80% ຈໍານວນຊາວເຊື້ອຊາດ ອາກເມເນຍ ຢູ່ເຂດນີ້ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນອື່ນ ນັບແຕ່ເມື່ອ ອາເຊັກໄບຢານ ຍາດຄືນສິດຄວບຄຸມ.  ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ມາທີ່ນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພື່ອຕີລາຄາຄວາມຕ້ອງການມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດນີ້.  

ວັນທີ 19 ກັນຍາ ຜ່ານມາ, ອາເຊັກໄບຢານ ໄດ້ດຳເນີນບັ້ນການທະຫານແບບກະທັນຫັນ ເພື່ອຍາດຄືນສິດຄວບຄຸມຂົງເຂດນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 1 ວັນ, ອຳນາດການປົກຄອງໂດຍຊາວເຊື້ອຊາດ ອາກເມເນຍ ນຳໜ້າ ໄດ້ຕົກລົງມອບຄືນອາວຸດ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະຍຸບເລີກແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2024.

ພາຍຫຼັງເຫດການດັ່ງກ່າວ, ເຖິງວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເຊັກໄບຢານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດ Nagorny – Karabakh ສືບຕໍ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ນີ້, ແຕ່ປະຊາຊົນເກືອບທັງໝົດຢູ່ທີ່ນີ້ 120.000 ຄົນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຍັງ ອາກເມເນຍ, ເຮັດໃຫ້ກໍ່ຄວາມສ່ຽງເກິດວິກິດການໃນບັນຫາຊາວອົບພະຍົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIII ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ

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ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຍິ່ງ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ.
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