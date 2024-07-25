ຂ່າວສານ
ຄະນະຜູ້ແທນ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ
ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ພິທີວາງພວງມາລາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍຈັດງານສົບແຫ່ງຊາດ, ເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທັງຕົງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 22 ໂມງ ຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ແລະ ແຕ່ 7 ໂມງ ຫາເວລາ 13 ໂມງ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024.
ຄະນະຜູ້ແທນ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ໂດຍສະຫາຍນາງ ຫວູຫວຽດຈາງ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້້າ ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ.