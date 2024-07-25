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ຂ່າວສານ

ຄະນະຜູ້ແທນ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ພິທີວາງພວງມາລາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍຈັດງານສົບແຫ່ງຊາດ, ເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທັງຕົງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 22 ໂມງ ຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ແລະ ແຕ່ 7 ໂມງ ຫາເວລາ 13 ໂມງ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024.

ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ພິທີວາງພວງມາລາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍຈັດງານສົບແຫ່ງຊາດ, ເຮືອນເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທັງຕົງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 22 ໂມງ ຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ແລະ ແຕ່ 7 ໂມງ ຫາເວລາ 13 ໂມງ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2024.

ຄະນະຜູ້ແທນ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ໂດຍສະຫາຍນາງ ຫວູຫວຽດຈາງ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້້າ ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ.

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳລັດ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາປະເທດ ມາຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ການນຳລັດ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາປະເທດ ມາຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ເມື່ອພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ. ເກົາຫລີ Han Deok-Su ລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ລົງທຶນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ; ຕີລາຄາສູງບົດບາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກ.
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