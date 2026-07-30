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ຂ່າວສານ

ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ນິງບິ່ງ

າງແຂວງກໍ່ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ຳຮຽນບັນດາບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ, ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການເມືອງ.
  ທ່ານ ເຈິ່ນຮຸຍຕວັນ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ນິງບິ່ງ (ພາບ: VNA)  

ວັນ​ທີ 30 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ພັກ​ແຂວງ ນິງ​ບິ່ງ ໄດ້​ມີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ໂດຍ​ທ່ານ​ນາງ ສີ​ໃສ ລື​ເດດ​ມູນ​ສອນ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈ​ັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ, ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ.

ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ ເຈິ່ນ​ຮຸຍ​ຕວັນ, ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ແຂວງ ນິງ​ບິ່ງ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ນິງ​ບິ່ງ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ແບ່ງ​ປັນ​ບັນ​ດາ​ໝາກ​ຜົນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ບັນ​ດາບ​ົດ​ຮຽນ, ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ຂໍ້​ຕິດ​ຂັດ​ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມະ​ຕິ​ຂອງ​ພັກ; ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ກົງ​ຈັກ; ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ໃນ​ຂະ​ແໜງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ພັກ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄຸ​້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ... ທາງ​ແຂວງກໍ່​ປາດ​ຖະໜາ​ຢາກ​ສືບ​ຕໍ່​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ບັນ​ດາ​ບົດ​ຮຽນ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ​ຂອງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ໃນ​ວຽກ​ງານກໍ່​ສ້າງ​ພັກ, ກໍ່​ສ້າງ​ຖັນ​ແຖວ​ພະ​ນັກ​ງານ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບົບ​ການ​ເມືອງ.

  ທ່ານນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ (ພາບ: VNA)  

ສ່ວນ​ທ່ານ​ນາງ ສີ​ໃສ ລື​ເດດ​ມູນ​ສອນ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ ​ມີ​ຄວາມເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ແງ່​ຫວັງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ແຂວງ ນິງ​ບິ່ງ ​ຈະສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ແຂວງ ອຸ​ດົມ​ໄຊ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃຫ້​ມີ​ປ​ະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ; ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ​ກໍ່ສືບ​ຕໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໜູນ​ຊ່ວຍ ລາວ ໃນ​ວຽກ​ງານ​ສຶກ​ສາ, ບຳ​ລຸງ​ສ້າງພະ​ນັກ​ງານ ແລະ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການກໍ່​ສ້າງ​ພັກ, ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກົງ​ຈັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ໂຕ​ເລິມ: ການ​ທູດ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ບັນ​ດາ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກາຍ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ​, ຖື​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ໄມ້ຫຼ້າ​ວັດ​ແທກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ໂຕ​ເລິມ: ການ​ທູດ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ບັນ​ດາ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກາຍ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ​, ຖື​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ໄມ້ຫຼ້າ​ວັດ​ແທກ

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ຊີ້​ນຳ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ພັກ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ “ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ, ເປັນປະ​ຈຳ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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