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ຂ່າວສານ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ອັດກອງປະຊຸມ ເທື່ອທີ 16

ອນບ່າຍວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະອັດກອງປະຊຸມ  

ພາຍຫຼັງ ເຮັດວຽກເປັນເວລາ 3 ວັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສຳເລັດໂຄງການດຳເນີນງານ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ໂດຍປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ແລະ ພິຈາລະນາບາງບັນຫາຕາມສິດອຳນາດຂອງຕົນ.    ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີ  ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດສົມທົບກັບບັນດາອົງການປະກາດໃຊ້ບົດສະຫຼຸບໂດຍໄວ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນຜັນຂະຫຍາຍ, ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ; ມີພື້ນຖານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ໃນໂຄງການດຳເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຊຸດເຄື່ອງໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສ້າງຊຸດເຄື່ອງໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແມ່ນບາດກ້າວໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວແບບທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີ ໃຫ້ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງວ່າການ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບປະກັນຂັ້ນຕອນ ລະບຽບກົດໝາຍໃນການສ້າງຊຸດເຄື່ອງໝາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມ ກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ  ໂປ່ງໃສ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ​ຢູ່​ລາວ: ສາ​ມັກ​ຄີ-ປ່​ຽນ​ແປງ-ຮ່ວມ​ມື-ພັດ​ທະ​ນາ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ​ຢູ່​ລາວ: ສາ​ມັກ​ຄີ-ປ່​ຽນ​ແປງ-ຮ່ວມ​ມື-ພັດ​ທະ​ນາ

ທ່ານ ຫວຽນບ່າຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ວິທີດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ; ມີຄວາມສະດຸ້ງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກວ່າ, ລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມເຂົ້າໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ; ສາມັກຄີ, ຕິດພັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ, ຜ່ານນັ້ນໄດ້ມີຫຼາຍການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມເວົ້າສະເພາະ ແລະ ສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ເວົ້າລວມ, ສົມເປັນຂົວຕໍ່ການພົວພັນເສດທະກິດໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດ.
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