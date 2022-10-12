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ຂ່າວສານ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ອັດກອງປະຊຸມ ເທື່ອທີ 16

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະອັດກອງປະຊຸມ  

ພາຍຫຼັງ ເຮັດວຽກເປັນເວລາ 3 ວັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສຳເລັດໂຄງການດຳເນີນງານ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ໂດຍປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ແລະ ພິຈາລະນາບາງບັນຫາຕາມສິດອຳນາດຂອງຕົນ.    ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີ  ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດສົມທົບກັບບັນດາອົງການປະກາດໃຊ້ບົດສະຫຼຸບໂດຍໄວ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນຜັນຂະຫຍາຍ, ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ; ມີພື້ນຖານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ໃນໂຄງການດຳເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຊຸດເຄື່ອງໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສ້າງຊຸດເຄື່ອງໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແມ່ນບາດກ້າວໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວແບບທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີ ໃຫ້ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງວ່າການ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບປະກັນຂັ້ນຕອນ ລະບຽບກົດໝາຍໃນການສ້າງຊຸດເຄື່ອງໝາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມ ກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ  ໂປ່ງໃສ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີສິດໃຫ້ແມ່ຍິງ

ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີສິດໃຫ້ແມ່ຍິງ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Hun Sen, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຝ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມດ້ວຍຮູບແບບທາງໄກຈາກສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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