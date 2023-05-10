ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ GDP 6,5% ໃຫ້ທັງປີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ພຶດສະພາ, ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 23. ໂດຍໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 4 ວັນ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ ກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
ລາຍງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການເງິນງົບປະມານໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ທ່ານ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸ້ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງເດືອນ ເມສາ ແລະ 4 ເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມ, ຕະຫຼາດເງິນຕາເປັກປົກກະຕິພໍສົມຄວນ, ເປັນເຈົ້າການໃນການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາໜູນຊ່ວຍການຫລຸດຜ່ອນຄ່າດອກເບ້ຍເງິນກູ້, ຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາໃຫ້ເໝາະສົມກັບການຜັນແປຂອງຕະຫຼາດ; ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ການຊຳລະຂອງລະບົບທະນາຄານ. ສຸມໃສ່ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ, ຮັບມືກັບພະຍາດໃໝ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ”.