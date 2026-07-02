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ຂ່າວສານ

ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມ ນຳຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວອອກຈາກຊາກຫັກພັງ 23 ຄົນ

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງກຳລັງ ແລະ ພາຫະນະໄປຕ່າງປະເທດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບວິນາດຕະກຳ.
  ມາຮອດປະຈຸບັນຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບຊອກ​ເຫັນ​ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍທີ່ຄົ້ນພົບຂຶ້ນເປັນ 23 ຄົນ. ພາບ: VNA  

ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກາ​ນ​ຟື້ນຟູ​ຜົນເສຍຫາຍ​ຈາກ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິ​ນ​ໄຫວ​ຢູ່​ເຂດ Playa Grande ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ La Guaira​ ຂອງ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ວັນ​ທີ 01 ກໍ​ລະ​ກົດ (ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ), ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ​້​ກຳ​ນົດ​ຊັດ​ເຈນ 16 ຈຸດ​ທີ່ມີ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ພວ​ມຕິດ​ຄ້າງ. ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບໄດ້​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່ 9 ຈຸດ, ນຳ​ເອົາ​ບັນ​ດາ​ຊາກ​ສົບ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​​ອອກ​ຈາກ​ເຂດ​ຫັ​ກ​ພັງ​ສຳ​ເລັດ, ຍົກ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທີ່ຄົ້ນພົບ​ມາ​ຮອດ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 23 ຄົນ. ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບກໍ່​ມອບ​ໃຫ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ພ້ອມ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ກັບ​ທ​ີ່ 7 ຈຸດ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ.

ທ່ານ​ພົນ​ຈັດ​ຕະ​ວາ ຟ້າມ​ວັນ​ຕິ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ, ກົມ​ໃຫຍ່​ເສ​ນາ​ທິ​ການກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໝາກ​ຜົນ​ທີ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ​້, ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ​້າ​ທີ່, ທັງ​ແມ່ນ​ພັນ​ທະ​ສາ​ກົນ ແລະ ທັງ​ແມ່ນ​ນ້ຳ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ສະ​ຫງວນ​ໃຫ້ ເວ​ເລ​ຊູ​ເອ​ລາ, ດ້ວຍມະ​ໂນ​ຈິດ ແລະ ກຳ​ລັງ​ເຫື່ອ​ແຮງ, ແຂ່ງ​ກັບ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຟື້ນຟູ​ຜົນເສຍຫາຍ​ຈາກ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ທີ່ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຕຳ​ຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ ແລະ ພາ​ຫະ​ນະ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ, ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ​ວິ​ນາດ​ຕະ​ກຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

50 ປີແຫ່ງການໃສ່ຊື່ປະເທດສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ: ຂີດໝາຍຂອງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ

50 ປີແຫ່ງການໃສ່ຊື່ປະເທດສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ: ຂີດໝາຍຂອງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ

ຈາກປະເທດຖືກປິດລ້ອມ, ຂວ້ຳບາດດ້ວຍຂອບຂະໜາດ GDP ພຽງແຕ່ 4,5 ຕື້ USD ໃນປີ 1986, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ເສດຖະກິດບັນລຸ 514 ຕື້ USD ໃນປີ 2025 ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 32 ໃນທົ່ວໂລກ.
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