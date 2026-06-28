Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຄະນະກວດກາກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເຮັດວຽກກັບກົມກອງຕັ້ງທັບຢູ່ ອານຢາງ

ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ຄະນະກວດກາ ເລກ 3 ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ນໍາໂດຍທ່ານພົນຕີ ເລກວາງດ້າວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງກວດກາໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026 ຢູ່ກອງພັນໃຫຍ່ 20 (ກອງພົນ 330, ທະຫານເຂດ 9), ຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນດ່ານສາກົນຮ່າຕຽນ, ຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນລີ່ງຮີ່ງ ແລະກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງອານຢາງ.

ທ່ານພົນຕີ ເລກວາງດ້າວ ຮັບຮູ້ການສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຂອງ ກອງພັນໃຫຍ່ 20 ກັບບັນດາກໍາລັງ, ເປັນເສນາທິການຢ່າງທັນການ, ແກ້ໄຂສະພາບການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮັກສາບໍລິເວນໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ; ຮຽກຮ້ອງກອງພັນໃຫຍ່ ສືບຕໍ່ຊາບຊຶມໜ້າທີ່ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ກວດກາຄືນ; ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ອາວຸດ, ອຸປະກອນເຕັກນິກຢ່າງປອດໄພ, ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ; ພ້ອມທັງປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານພະນັກງານ, ຕີລາຄາ, ແບ່ງປະເພດຕິດກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເພື່ອສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາບການໃໝ່.

  ທ່ານພົນຕີ ເລກວາງດ້າວ ເຮັດວຽກກັບກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງອານຢາງ. ພາບ: qdnd.vn  

ສ່ວນກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງອານຢາງ, ຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນ ດ່ານສາກົນຮ່າຕຽນ ແລະຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນລີ່ງຮີ່ງ, ທ່ານພົນຕີ ເລກວາງດ້າວ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ໃນການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຊາຍແດນ; ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວການເຂົ້າ-ອອກເມືອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ; ຕໍ່ສູ້ກັບອາດຊະຍາກຳປະເພດຕ່າງໆ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະສ້າງ “ທ່າຮົບໃນໃຈປະຊາຊົນ” ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.

ທ່ານພົນຕີ ເລກວາງດ້າວ ຮຽກຮ້ອງບັນດາກົມກອງສືບຕໍ່ກວດກາຄືນ, ສໍາເລັດແຜນການສູ້ຮົບກັບທີ່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະບໍລິເວນ; ເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວນ, ຄວບຄຸມ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຊາຍແດນຢ່າງໝັ້ນຄົງ; ຕໍ່ສູ້ກັບອາດຊະຍາກຳປະເພດຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍູ້ແຮງການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລ ຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະບໍ່ຕາມຂໍ້ກໍານົດ (IUU); ພ້ອມທັງສ້າງແບບແຜນຕາມລະບຽບຫຼວງ, ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເບິ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ qdnd.vn)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ-ສິງ​ກະ​ໂປ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ມູນ​ຄ່າ Halal ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ-ສິງ​ກະ​ໂປ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ມູນ​ຄ່າ Halal ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ

ທ່ານ ເຈິ່​ນ​ເຟືອງ​ແອັງ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ ​ພວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຮງ, ດ້ວຍຍອດ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃນ​ປີ 2025 ບັນ​ລຸ​ເກືອບ 40 ຕື້ SDG (ປະ​ມານ 30,9 ຕື້ USD).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top