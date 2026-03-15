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ຂ່າວສານ

ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ໃໝ່

ຢູ່ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ແລະ ສະມາຄົມຄະນະຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຝລັ່ງ, ວຽກງານກະກຽມ ແລະ ໂຄສະນາພວມໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຮີບດ່ວນ.
   ທ່ານ ຫວູທ້າຍຮ່າ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກປະຈຳ ຝລັ່ງ (ພາບ: VOV)  

ໃນຊຸມວັນນີ້, ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຝລັ່ງພວມພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງເຫດການສຳຄັນຍິ່ງຂອງປະເທດຊາດແມ່ນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031. ຢູ່ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ແລະ ສະມາຄົມຄະນະຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຝລັ່ງ, ວຽກງານກະກຽມ ແລະ ໂຄສະນາພວມໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຮີບດ່ວນ. ທ່ານ ຫວູທ້າຍຮ່າ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກປະຈຳ ຝລັ່ງແບ່ງປັນວ່າ:

ເຖິງວ່າຢູ່ໄກປະເທດຊາດ, ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍາມໃດກໍ່ຕິດຕາມການເລືອກຕັ້ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ທີ່ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ມີນາ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮັບຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຄົນປະຕິບັດສິດເປັນເຈົ້າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈດຈຳນົງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ. ຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳຝລັ່ງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ, ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຄົມເຂົ້າໃຈແຈ້ງເປົ້າໝາຍ, ຄວາມໝາຍຂອງເຫດການນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ສົ່ງ​ສານ​ໄປ​ຍັງ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ສົ່ງ​ສານ​ໄປ​ຍັງ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດຊຸດທີ XVI, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 38 ທ່ານ (ໃນຈຳນວນ ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 64 ທ່ານ), ສູງທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ.
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