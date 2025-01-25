Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ໃນ​ການ​ປ່ຽ​ນແປງ​ໃໝ່, ສັບ​ຊ້ອນ​ກົງ​ຈັກການ​ຈັດ​ຕັ້ງ

ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແຕ່ວັນທີ 23-24 ມັງກອນ. ຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນໄດ້ປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມ, ໃນນັ້ນ, ໝວດບັນຫາສະຫລຸບມະຕິເລກທີ 18-NQ/TW (ມະຕິ/ສູນກາງ) ຂອງສູນກາງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິ ມີບົດບາດໃຫ່ຍຫຼວງໃນການປະຕິຮູບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຢ່າງຮອບດ້ານ, ປົດປ່ອຍກຳລັງການຜະລິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງມະນຸດຢ່າງສຸດຂີດ.

ໝວດບັນຫາສະຫລຸບ ເລກທີ 18-NQ/TW (ມະຕິ/ສູນກາງ) ຂອງສູນກາງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແມ່ນເນື້ອໃນຈຸດສຸມຢູ່ກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງນີ້.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂວາລະປະຊຸມ

ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງຢ່າງໄວວາໃນພັກ ແລະ ປຊຊ

  ໃນເວລາພຽງ 2 ເດືອນ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການໄດ້ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ສະຫລຸບ, ຂໍ້ຕົກລົງ 21 ສະບັບ; ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສະຫລຸບມະຕິເລກທີ 18 ໄດ້ປະກາດໃຊ້ເອກະສານ 39 ສະບັບເພື່ອແນະນຳ, ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສະຫລຸບມະຕິດັ່ງກ່າວ.

  ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຊ້ບັນດານະໂຍບາຍຮັບປະກັນສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂແນວຄິດຈິດໃຈ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນວິວັດການສັບຊ້ອນ.

  ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດການສະຫລຸບ; ຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີວິທິການເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງກະທັດລັດລົງ, ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວ, ໂຮມບັນດາອົງການເຂົ້າກັນຢ່າງຄົບຊຸດຕາມການຊີ້ນຳຂອງສູນກາງ.

    ເລື່ອງສະຫລຸບມະຕິເລກທີ 18 ແລະ ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລະບົບການເມືອງຄືນໃໝ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ສະໜັບສະໜູນ ຕີລາຄາສູງຈາກພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປຊຊ.

  ໃນວິວັດການປະຕິບັດ, ບັນດາເນື້ອໃນຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ໄດ້ປະຕິບັດໃນທັນທີ ຖືກຕ້ອງຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈ “ສູນກາງບໍ່ລໍຖ້າຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນແຂວງບໍ່ລໍຖ້າຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນເມືອງບໍ່ລໍຖ້າຮາກຖານ”, ລະອຽດແມ່ນໃນວັນທີ 30 ທັນວາ ປີ 2024, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບພາລະໜ້າທີ່, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ 3 ຄະນະພັກ, 4 ຫົວໜ່ວຍພາລະກິດຂອງພັກ ແລະ 6 ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງສັງຄົມ. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫ່ຍ ໂຕເລິມ ກ່າວວ່າ:

  ເບິ່ງສັງລວມແລ້ວ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫຼາຍວຽກໄດ້ລື່ນກາຍຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ຮັບປະກັນຖືກຕ້ອງຕາມທິດທີ່ສູນກາງໄດ້ຊີ້ນຳ. ບັນດາວຽກງານໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວແມ່ນຍ້ອນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ສືບທອດບັນດາໝາກຜົນວຽກງານສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຈາກຫຼາຍອາຍຸການສະໄໝກ່ອນ. ຫຼາຍບັນຫາຕົວຈິງກ່ຽກັບກົງຈັກໄດ້ຮັບການຕີລາຄາ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມບໍ່ຮັດກຸມ, ຊ້ອນກັນເຄື່ອນໄຫວບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ບໍ່ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ປະຈຸບັນ, ສູນກາງພັກໄດ້ຕັ້ງບັນຫາສະຫລຸບ, ດັ່ງນັ້ນກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັດີເຫັນພ້ອມສູງຢ່າງໄວວາໃນພັກ ແລະ ໃນໝູ່ ປຊຊ, ຍ້ອນວ່າ ນັ້ນແມ່ນບັນດາບັນຫາ “ທີ່ສຸກງອມ, ເປັນທີ່ະແຈ້ງທີ່ສຸດ.

ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ກົມການເມືອງໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສູນກາງພັກ ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບົດສະຫລຸບມະຕິເລກທີ 18 ແລະ ວິທີການຈັດ, ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນມີລັກສະນະປະຕິຮູບຢ່າງແຮງຄື: ຫລຸດຜ່ອນຫົວຕໍ່, ລົບລ້າງຂັ້ນເປັນກາງໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ສະເໜີວິທິການບໍ່ຈັດຕັ້ງຕຳຫຼວດຂັ້ນເມືອງໃນລະບົບຕຳຫຼວດ ປຊຊ…

ນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດ

  ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງມະຕິເລກທີ 18, ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສະຫລຸບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18-NQ/TW  (ມະຕິ/ສູນກາງ)  ກໍ່ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມທີສອງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ ໂຕເລິມ.

  ບົດລາຍງານທີ່ວາລະປະຊຸມໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18 ຢູ່ສູນກາງ ໄດ້ຫລຸດ 119 ຫົວຕໍ່ຂັ້ນກົມຂອງອົງການ, ຄະນະພັກ, ຫົວໜ່ວຍພາລະກິດຂອງພັກ, ອົງການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາໝູ່ຄະນະການເມືອງສັງຄົມ, ຄາດວ່າຫລຸດຜ່ອນ 4 ອົງການພັກສູນກາງ; 25 ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, 16 ຄະນະສະມາຊິກພັກຢູ່ສູນກາງ; 5 ອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, 13 ຫົວຕໍ່ຂັ້ນກົມ, ຫົວໜ່ວຍ; 5 ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ; 3 ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, 13/13 ກົມໃຫ່ຍ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ; 519 ກົມ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ; ກ່ວາ 3.300 ກົມສາຂາ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ…

  ການປະຕິບັດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ ແມ່ນທັດສະນະຊີ້ນຳທະລຸລ່ວງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງໃຫ່ຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ. ໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ແຕ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໝາກຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ຫວຽດນາມ ຍັງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອກົງຈັກໃໝ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການເຄື່ອນໄຫວ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍພັດທະນາ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

ອາເມລິກາ ແມ່ນນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ WHO ກວມເອົາປະມານ 18% ຍອດງົບປະມານຂອງອົງການນີ້. ງົບປະມານໃນສອງປີມໍ່ໆມານີ້ຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2024-2025 ແມ່ນ 6,8 ຕື້ USD.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top