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ຂ່າວສານ

ຄວາມ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​​ຂອງ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ພໍ​່ລຸ້ນ​ອ້າຍ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈາ​ລຶກ​ໃນ​​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ໝ​ຕະຫຼອດ​ໄປ

79 ປີ​ຜ່ານ​ມາ, ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ກຳ​ນົດ​ວຽກ​ງານ​ເບິ່​ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ແມ່ນ​ໜ້າ​ທີ່ການ​ເມືອງ​ຈຸດ​ສຸມ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສິນ​ທຳ ກິດ​ເຂົ້າ​ຄິດ​ຮອດ​ຄຸນ​ນາ, ກິນ​ປາ​ຄິດ​ຮອດ​ຄຸນ​ນ້ຳ” ຂອງ​ຊາດ.
ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: VNA)

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 79 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ທະ​ຫານ​ເສຍ​ອົງ​ຄະ ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິ​ດ​ເພື່ອ​ຊາດ (27/7/1947-27/7/2026), ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 23 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ, ໜັງ​ສື​ພິມ ເຍິນ​ເຢິນ, ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ນ​ະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປີ 2026 ແລະ ປຸກ​ລະ​ດົມ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ເບິ່​ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​. ກອງ​ປະ​ຊຸມ ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ 310 ຄົນ​ເຊິ່ງແມ່ນ​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ ແລະ ພໍ່​ແມ່​ພີ່​ນ້ອງຂອງ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິ​ດ​ເພື່ອ​ຊາດ, ທີ່​ມາ​ຈາກ 34 ແຂວງ, ນະ​ຄອນ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ: 79 ປີ​ຜ່ານ​ມາ, ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ກຳ​ນົດ​ວຽກ​ງານ​ເບິ່​ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ແມ່ນ​ໜ້າ​ທີ່ການ​ເມືອງ​ຈຸດ​ສຸມ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສິນ​ທຳ ກິດ​ເຂົ້າ​ຄິດ​ຮອດ​ຄຸນ​ນາ, ກິນ​ປາ​ຄິດ​ຮອດ​ຄຸນ​ນ້ຳ” ຂອງ​ຊາດ. ທ່ານ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ:

ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ທະ​ຫານ​ເສຍ​ອົງ​ຄະ, ທະ​ຫານ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ຄອບ​ຄົວນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ, ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ໃຫ້​ເປັນຢ່າງ​ດີ​ກ່​ວາ​ອີກ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ປັບ​ປຸງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາ​ມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ສຶກ​ສາ​ມູນ​ເຊື້ອ​ຮັກ​ຊາດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຸ່ມ, ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນທ​າງ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃຫ້​ແກ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ສ້າງ​ສາ ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

AMM – 59 ຢືນຢັນຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

AMM – 59 ຢືນຢັນຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ກອງປະຊຸມນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືລ້ວນແຕ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເດີນທະເລ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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