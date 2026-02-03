Báo Ảnh Việt Nam

ຄວາມ​ເຄັງ​ຕຶງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອີ​ຣານ ຫຼຸດ​ລົງ: ສອງ​ຝ່າຍ​ກະ​ກຽມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ

ທັງອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ກໍ່ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບເລື່ອງກຽມພ້ອມດຳເນີນການເຈລະຈາມຸ່ງໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.

ພາຍຫຼັງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມທາງການທູດທີ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຂອງຕວັກກີ ແລະ ຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການທະຫານລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ມີສັນຍານທີ່ຫຼຸດລົງໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ອີຣານ ຕົກລົງຍົກເລີກການຊ້ອມຮົບຍິງລູກປຶນແທ້ຢູ່ ຊ່ອງແຄບ Hormuz, ໃນຂະນະທີ່ອາເມລິກາ ຖອນກຳປັນຂັບໄລ່ ມີລູກສອນໄຟອອກຈາກທ່າກຳປັ່ນ Eilat ຂອງ ອິດສະລາແອັນ. ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າພວມກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ຮອບເຈລະຈາໃໝ່ໃນອາທິດນີ້.

ທັງອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ກໍ່ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບເລື່ອງກຽມພ້ອມດຳເນີນການເຈລະຈາມຸ່ງໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ບັນດາປະເທດ ຕວັກກີ, ເອຢິບ ແລະ ກາຕາ, ປັດຈຸບັນ ພວມຮີບເຮັ່ງຈັດຕັ້ງການພົບປະລະຫວ່າງ ທ່ານ Steve Witkoff ທູດພິເສດອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣານ, ໃນອາທິດນີ້. ສະຖານທີ່ພົບປະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Ankara ຂອງຕວັກກີ.

ສຳລັບຝ່າຍ ອີຣານ, ວັນທີ 1 ກຸມພາ,  ສາດສະດາ Ali Khamenei ໄດ້ປະກາດວ່າ ອີຣານ ບໍ່ມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ການມີໜ້າຂອງກອງທັບ ອາເມລິກາ ຢູ່ພາກພື້ນ. ອີຣານ ຈະບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນການປະທະກັນ ແລະ ບໍ່ຢາກບຸກໂຈມຕີບໍ່ວ່າປະເທດໃດ, ແຕ່ຈະມີການໂຕ້ຕອບຢ່າງແຮງຕໍ່ທຸກການກະທຳເກາະຜິດ ເລັ່ງໃສ່ອີຣານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນກອງນຳໜ້າຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຂອງຊາດຫວຽດນາມ.
