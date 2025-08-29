Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຄວາມ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ເພື່ອ​ໃຫ້ ຫວຽດ​ນາມ ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ພັດ​ທະ​ນາ

ກົມການເມືອງ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 71 ວ່າດ້ວຍຄວາມບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ. ນີ້ແມ່ນມະຕິບຸກທະລຸຢ່າງແຮງກ່ວາໝູ່ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ນຳການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການສຶກສາໂລກ.
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: VGP)

 ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດວ່າ ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍອັນດັບໜຶ່ງ. ຕໍ່ໜ້າຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີບັນດາຄວາມບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ ເພື່ອລຸລ່ວງແຫຼ່ງກຳລັງ, ສ້າງກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.

ທັດສະນະບຸກທະລຸ

 ຕາມທ່ານສາດສະດາຈານ ຟ້າມວັນຢ່ຽງ, ມະຫາວິທະຍາໄລຍສ້າງຄູ ຮ່າໂນ້ຍ 2, ທັດສະນະບຸກທະລຸໃນມະຕິເລກທີ 71 ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໄປເປັນ “ຍຸດທະສາດບຸກທະລຸ”, ຖືການສຶກສາແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ແມ່ນບັນຫາຕັດສິນອະນາຄົດຂອງຊາດ, ແມ່ນການປ່ຽນແປງໃນວິທີຮັບຮູ້ຍຸດທະສາດ: ການສຶກສາ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສະໜອງຄວາມຮູ້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ສ້າງອະນາຄົດອີກດ້ວຍ; ບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ເປົ້າໝາຍຍຸດຕິທຳ, ການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາ, ຫາກຍັງໄດ້ຫຼໍ່ລ້ຽງສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງ; ບໍ່ພຽງແຕ່ປົວແປງໃນຂອບເຂດພາຍໃນ, ຫາກຍັງໄດ້ເປີດກ້ວາງອອກສູ່ການພັດທະນາຮອບດ້ານ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຍືນຍົງ ອີກດ້ວຍ.

ທ່ານສາດສະດາຈານ ຟ້າມວັນຢ່ຽງ ຖືວ່າ ປັດໄຈຍອດຍິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ເນັ້ນໜັກຢ່າງລະອຽດ, ຢ່າງແຮງ ຄຽງຂ້າງກັບທັດສະນະການສຶກສາທົ່ວປວງຊົນ. ນີ້ແມ່ນປັດໄຈມຸ່ງໄປເຖິງທັດສະນະຖືການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງສັບພະຍາກອນມະນຸດຄຸນນະພາບສູງເປັນສຳຄັນ, ສ້າງກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ສູງກ່ວາ, ມີການຈັດແບ່ງຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນການສຶກສາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີລະດັບຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະສູງ, ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ.

ແທນໃຫ້ການສຸມໃສ່ປະຕິຮູບແຕ່ລະດ້ານ, ມະຕິເລກທີ 71 ໄດ້ຖືການສຶກສາຄືບັນຫາເປັນຕາຍ, ຕັດສິນອະນາຄົດຂອງຊາດ, ຕິດພັນໂດຍກົງກັບເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2045. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຈາກການປະຕິຮູບທີ່ມີລັກສະນະປັບປຸງ ໄປເປັນຈິນຕະນາການສ້າງ ແລະ ນຳພາປະເທດຊາດດ້ວຍການສຶກສາ.

 ເປົ້າໝາຍບຸກທະລຸ

ມະຕິເລກທີ 71 ໄດ້ຈັດການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຈັດອັນດັບພື້ນຖານການສຶກສາໂລກເພື່ອຕີລາຄາລະອຽດ. ມະຕິໄດ້ວາງອອກບັນຫາຕ້ອງຊຸກຍູ້ຮາກຖານການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ, ການສອນວິຊາຊີບ ໄດ້ຮັບການລົງທຶນທັນສະໄໝ ທຽບເທົ່າບັນດາປະເທດພັດທະນາຢູ່ ອາຊີ ໃຫ້ບັນລຸ 20%.

ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍມະຫາວິທະຍາໄລ 8 ແຫ່ງລອດເຂົ້າ top 200 ຂອງ ອາຊີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ 1 ແຫ່ງລອດເຂົ້າ top 100 ຂອງໂລກໃນປີ 2030. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວເດີນທີ່ມີລັກສະນະລັດໜ້າ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ, ຖືການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ, ມະຕິເລກທີ 71 ໄດ້ຍົກລະດັບຂຶ້ນ 3% ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນຄວາມບຸກທະລຸດ້ານການເງິນ, ແນໃສ່ແກ້ໄຂສະພາບການ “ຂາດການລົງທຶນທີ່ແກ່ຍາວ” ແລະ ຮັບປະກັນແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຫັນການສຶກສາເປັນສາກົນ.

ມະຕິເລກທີ 71 ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ: ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸດຕິທຳ, ທັງໄດ້ຫຼໍ່ລ້ຽງຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຫັນປ່ຽນອັນສຳຄັນ ຍ້ອນວ່າ ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮຽກຮ້ອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທົ່ວໄປທີ່ກ້ວາງຂວາງ ແຕ່ຍັງຕ້ອງມີຖັນແຖວທີ່ຍອດຍິ່ງນຳພາດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການບໍລິຫານອີກດ້ວຍ.

          ມະຕິເລກທີ 71 ແມ່ນມະຕິມີລັກສະນະບຸກທະລຸຢ່າງແຮງກ່ວາໝູ່ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ, ໄດ້ນຳການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການສຶກສາຂອງໂລກຢ່າງແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນເອກະສານທີ່ມີລັກສະນະບາດລ້ຽວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງສູງທີ່ສຸດຂອງພັກ ໃນການນຳການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງເຂົ້າໃນທີ່ຕັ້ງໃຈກາງຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາປະເທດຊາດ. ບັນດາຄວາມບຸກທະລຸກ່ຽວກັບທັດສະນະ, ເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການ ໄດ້ຮັບການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລະອຽດ, ຕິດພັນກັບມາດຖານສາກົນ, ເປີດເສັ້ນທາງອັນໜັກແໜ້ນ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າກຸ່ມປະເທດພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນກາງສັດຕະວັດທີ 21./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

