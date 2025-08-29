ຂ່າວສານ
ຄວາມບຸກທະລຸດ້ານການສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ
ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດວ່າ ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍອັນດັບໜຶ່ງ. ຕໍ່ໜ້າຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີບັນດາຄວາມບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ ເພື່ອລຸລ່ວງແຫຼ່ງກຳລັງ, ສ້າງກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.
ທັດສະນະບຸກທະລຸ
ຕາມທ່ານສາດສະດາຈານ ຟ້າມວັນຢ່ຽງ, ມະຫາວິທະຍາໄລຍສ້າງຄູ ຮ່າໂນ້ຍ 2, ທັດສະນະບຸກທະລຸໃນມະຕິເລກທີ 71 ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໄປເປັນ “ຍຸດທະສາດບຸກທະລຸ”, ຖືການສຶກສາແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ແມ່ນບັນຫາຕັດສິນອະນາຄົດຂອງຊາດ, ແມ່ນການປ່ຽນແປງໃນວິທີຮັບຮູ້ຍຸດທະສາດ: ການສຶກສາ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສະໜອງຄວາມຮູ້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ສ້າງອະນາຄົດອີກດ້ວຍ; ບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ເປົ້າໝາຍຍຸດຕິທຳ, ການເຜີຍແຜ່ການສຶກສາ, ຫາກຍັງໄດ້ຫຼໍ່ລ້ຽງສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງ; ບໍ່ພຽງແຕ່ປົວແປງໃນຂອບເຂດພາຍໃນ, ຫາກຍັງໄດ້ເປີດກ້ວາງອອກສູ່ການພັດທະນາຮອບດ້ານ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຍືນຍົງ ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານສາດສະດາຈານ ຟ້າມວັນຢ່ຽງ ຖືວ່າ ປັດໄຈຍອດຍິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ເນັ້ນໜັກຢ່າງລະອຽດ, ຢ່າງແຮງ ຄຽງຂ້າງກັບທັດສະນະການສຶກສາທົ່ວປວງຊົນ. ນີ້ແມ່ນປັດໄຈມຸ່ງໄປເຖິງທັດສະນະຖືການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງສັບພະຍາກອນມະນຸດຄຸນນະພາບສູງເປັນສຳຄັນ, ສ້າງກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ສູງກ່ວາ, ມີການຈັດແບ່ງຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນການສຶກສາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີລະດັບຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະສູງ, ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ.
ແທນໃຫ້ການສຸມໃສ່ປະຕິຮູບແຕ່ລະດ້ານ, ມະຕິເລກທີ 71 ໄດ້ຖືການສຶກສາຄືບັນຫາເປັນຕາຍ, ຕັດສິນອະນາຄົດຂອງຊາດ, ຕິດພັນໂດຍກົງກັບເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2045. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຈາກການປະຕິຮູບທີ່ມີລັກສະນະປັບປຸງ ໄປເປັນຈິນຕະນາການສ້າງ ແລະ ນຳພາປະເທດຊາດດ້ວຍການສຶກສາ.
ເປົ້າໝາຍບຸກທະລຸ
ມະຕິເລກທີ 71 ໄດ້ຈັດການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຈັດອັນດັບພື້ນຖານການສຶກສາໂລກເພື່ອຕີລາຄາລະອຽດ. ມະຕິໄດ້ວາງອອກບັນຫາຕ້ອງຊຸກຍູ້ຮາກຖານການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ, ການສອນວິຊາຊີບ ໄດ້ຮັບການລົງທຶນທັນສະໄໝ ທຽບເທົ່າບັນດາປະເທດພັດທະນາຢູ່ ອາຊີ ໃຫ້ບັນລຸ 20%.
ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍມະຫາວິທະຍາໄລ 8 ແຫ່ງລອດເຂົ້າ top 200 ຂອງ ອາຊີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ 1 ແຫ່ງລອດເຂົ້າ top 100 ຂອງໂລກໃນປີ 2030. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວເດີນທີ່ມີລັກສະນະລັດໜ້າ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ, ຖືການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ, ມະຕິເລກທີ 71 ໄດ້ຍົກລະດັບຂຶ້ນ 3% ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນຄວາມບຸກທະລຸດ້ານການເງິນ, ແນໃສ່ແກ້ໄຂສະພາບການ “ຂາດການລົງທຶນທີ່ແກ່ຍາວ” ແລະ ຮັບປະກັນແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຫັນການສຶກສາເປັນສາກົນ.
ມະຕິເລກທີ 71 ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ: ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸດຕິທຳ, ທັງໄດ້ຫຼໍ່ລ້ຽງຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຫັນປ່ຽນອັນສຳຄັນ ຍ້ອນວ່າ ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮຽກຮ້ອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທົ່ວໄປທີ່ກ້ວາງຂວາງ ແຕ່ຍັງຕ້ອງມີຖັນແຖວທີ່ຍອດຍິ່ງນຳພາດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການບໍລິຫານອີກດ້ວຍ.
ມະຕິເລກທີ 71 ແມ່ນມະຕິມີລັກສະນະບຸກທະລຸຢ່າງແຮງກ່ວາໝູ່ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ, ໄດ້ນຳການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການສຶກສາຂອງໂລກຢ່າງແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນເອກະສານທີ່ມີລັກສະນະບາດລ້ຽວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງສູງທີ່ສຸດຂອງພັກ ໃນການນຳການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງເຂົ້າໃນທີ່ຕັ້ງໃຈກາງຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາປະເທດຊາດ. ບັນດາຄວາມບຸກທະລຸກ່ຽວກັບທັດສະນະ, ເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການ ໄດ້ຮັບການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລະອຽດ, ຕິດພັນກັບມາດຖານສາກົນ, ເປີດເສັ້ນທາງອັນໜັກແໜ້ນ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າກຸ່ມປະເທດພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນກາງສັດຕະວັດທີ 21./.